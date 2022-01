Selvitys: Maa- ja metsätalous kuormittavat yhä voimakkaasti vesistöjä – suunnan voi vielä kääntää tehokkaammilla suojelutoimilla

Johannes Tervo

Vesienhoidon tavoitteena on vähentää valuma-alueiden hajakuormitusta ja parantaa vesistön ekologista tilaa.

Maa- ja metsätalous vaikuttavat yhä voimakkaasti jokien ja järvien ekologiseen tilaan ja vedenlaatuun.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tuoreen selvityksen mukaan maa- ja metsätalouden kuormittamien vesien tila ei parantunut vuosina 2008–2020.

”Tulosten perusteella vesiensuojelutoimet ovat olleet riittämättömiä hajakuormituksen aiheuttamaan ongelmaan nähden. Toisaalta yksittäisissä kohteissa ekologinen tila on myös parantunut, mikä kertoo siitä, että vesien tilaan on mahdollista vaikuttaa”, kertoo Syken erikoistutkija Jukka Aroviita tiedotteessa.

Maa- ja metsätalouden hajakuormitusta on seurattu vuodesta 2008 lähtien MaaMet-hankkeessa. Tarkkailussa on yli sata järvi- ja jokikohdetta. Rahoituksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Metsätalousalueiden joissa ja järvissä etenkin orgaanisen typen ja hiilen pitoisuudet ovat korkeita.

Syken tutkijan Annika Vilmin mukaan vedenlaadun muutokset ovat sidoksissa valuma-alueen turvemaiden ojituksiin ja metsien hakkuisiin.

"Mitä suurempi osuus turvemaista on ojitettu, sitä heikompi jokivesien vedenlaatu on. Olennaista ei näytä olevan se, kuinka paljon valuma-alueella on turvemaata ylipäätään, vaan se, kuinka suuri osuus siitä on ojitettu."

Maatalousvaltaisten alueiden jokien ja järvien vesiä luonnehtivat korkeat ravinnepitoisuudet, selvästi muuttuneet biologiset yhteisöt ja heikentynyt ekologinen tila.

"Käytännössä mitä enemmän valuma-alueilla on peltoja, sitä heikommassa tilassa vesistöt ovat", Vilmi kertoo.

Vesienhoitoa ja -suojelua tulisi selvityksen perusteella tehostaa ja kohdentaa paremmin.

Tärkeintä maa- ja metsätalouden hajakuormituksen hallinnassa on ennakointi. Vesiensuojelusta tulisi huolehtia valuma-alueilla jo ennen kuin kuormitusta pääsee vesistöihin.

Aroviidan mukaan eroosion merkittävä vähentäminen ja puustoiset rantavyöhykkeet ovat tärkeitä toimenpiteitä hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi niin maa- kuin metsätaloudessa.

"Metsätalousalueilla jatkuva kasvatus voisi vähentää ojitettujen alueiden valumia ja maanmuokkaustarvetta. Myös suoristettujen purojen ennallistaminen on tärkeää. Kun vesi viipyy metsäpeitteisellä valuma-alueella kauemmin, pienempi osa orgaanisesta aineesta päätyy alapuoliseen vesistöön”, Aroviita painottaa.

