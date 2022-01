Metsätietöihin ei saa enää kemeratukea nopeutetulla aikataululla

Kari Lindholm

Metsäkeskus palasi vuoden vaihtuessa entiseen käytäntöön metsätiehankkeiden kemeratukipäätöksissä.

Metsätietöiden kemeratukipäätökset edellyttävät taas tiekunnan lainvoimaista päätöstä, tiedottaa metsäkeskus.

Metsäkeskus palasi entiseen käytäntöönsä vuodenvaihteessa.

Tuki voidaan myöntää vasta, kun moitekanteen nostaminen tiekunnan päätöksestä ei ole enää mahdollista tai kun nostetun moitekanteen johdosta annettu tuomio on tullut lainvoimaiseksi.

Moitekanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa tiekunnan päätöksen tekemisestä. Jos tiekunnalle on esitetty oikaisuvaatimus, moitekanne on nostettava kuukauden kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta.

Kesästä 2020 vuoden 2021 loppuun metsäkeskus myönsi tiehankkeisiin tukea nopeutetusti eli jo ennen moitekanteelle varatun ajan umpeutumista.

Tukipäätösten tekoa nopeutettiin, koska korona hankaloitti tiekuntien kokousten järjestämistä.

