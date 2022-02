UPM Raflatacin neuvotteluista: haluaisi lisää tuotantoa ja työtä – "Loogista olisi että kasvu ohjataan myös Tampereelle pitkälle tulevaisuuteen"

UPM Raflatac

Raflatacin tehdas Suomessa sijaitsee Tampereella. Paperiliiton neuvottelujen kohteena olevassa tehdasorganisaatiossa työskentelee noin 150 henkilöä.

Tampereella tarralaminaatteja valmistama UPM:n Raflatacin tehdas on seisonut koko alkuvuoden. Pitkittynyt lakko on pysäyttänyt tehtaan tuotannon siinä missä muissakin Paperiliiton työehtosopimuksen piirissä olevissa Suomen yksiköissä.

Tehtaanjohtaja Joni Salmi perustelee Raflatacin halua siirtyä liiketoimintakohtaiseen sopimiseen tehtaan käytännön töiden järjestämisellä. Suurempana ajatuksena on parantaa tehtaan asemaa Raflatacin nykyisten 10 tehtaan joukossa. Näistä yhdeksän on muualla kuin Suomessa.

Tampereen tehdas voisi Salmen mukaan toimia tulevaisuudessa Raflatacin erikoistuoteosaamisen keskuksena, jos työjärjestelyt saataisiin sujuviksi,.

Tehtaalla valmistetaan muun muassa viinipulloissa, shampoissa ja lääketeollisuuden etiketeissä ja turvatarroissa käytettävää tarramateriaalia. Asiakkaiden tilaamat sarjat ovat suureen paperiteollisuuteen verrattuna pieniä. Materiaalit tilataan pieninä erinä lukuisilta valmistajilta. Tuotteita ei valmisteta varastoon, vaan tilauksesta toimitukseen kuluu tyypillisesti reilu viikko. Bisnes on siten erilaista kuin paperi- tai selluteollisuudessa.

Nyt Tampereella tehdään töitä kolmessa vuorossa viitenä päivänä viikossa. Tehtaalla on kuusi laminointikonetta, joilla pääosin on oma viisipäiväinen miehityksensä. Salmen mukaan koko viikon kestävässä tuotannossa on useimmiten kuitenkin vain osa koneista, riippuen mille asiakkaille tuotteita valmistetaan. Jos tuotantoa ei ole koneella ole, työntekijät ovat tehneet muita töitä sen verran, kun niitä on riittänyt.

"Meidän prosessit starttaa ja stoppaa koko ajan. Meillä on monta laminointikonetta, joilla tehdään erilaisia tuotteita erilaisiin loppukäyttökohteisiin."

Raflatac haluaisikin, että työntekijät voisivat työskennellä ristiin niillä koneilla, joilla kulloinkin työstetään tilauksia. Näin tuotanto voitaisiin kasvattaa viiden päivän sijasta ympäri viikon, kolmessa vuorossa tehtäväksi. Samalla voitaisiin valmistaa pidempiä tuotantosarjoja ja saada lisää myytävää.

"Siihen pitäisi löytää ajatukset, kuinka se voitaisiin toteuttaa. Nyt meidän on miehitettävä koneet täysimääräisesti, vaikka tarvetta miehitykselle ei olisi koko viikoksi", Salmi sanoo.

Esimerkiksi jatkuvaan käyntiin perustuvassa, molempia osapuolia hyödyttävässä ratkaisussa ei Salmen mukaan ole tarkoitus leikata palkkoja tai lisätä tunteja.

Salmen mukaan töitä riittäisi nykyiselle väelle jatkossakin, vaikka systeemiä muutettaisiin. Pikemminkin henkilökuntaa voisi jopa palkata lisää, jos parempi tuottavuus mahdollistaisi joustavamman tuotannon. Nyt tehtaalla työskentelee noin 300 henkilöä, joista tehdasorganisaatiossa noin 150.

Tarrabisnes kasvaa kaiken aikaa 3-4 prosenttia, koronavuosina se on kasvanut enemmänkin. UPM on tarramateriaalien toiseksi suurin toimittaja maailmassa, kaikkineen lähes 1,7 miljardin euron liikevaihdolla. Tampereella tästä syntyy reilu kymmenesosa.

"Meillä on tarve kasvattaa Raflatacin erikoisliiketoimintaa ja johonkin kasvu pitää ohjata. Koska Tampereen tehtaalla on hyvä konekanta ja hyvä henkilöstö, niin olisi loogista, että kasvu ohjataan myös Tampereelle pitkälle tulevaisuuteen vaikka esimerkiksi logistiikan osalta olemmekin takamatkalla. . Vanhalla sopimuksella emme siihen pääse."

Lakkosolmu on toistaiseksi ollut tiukassa, mutta perjantaina Paperiliitto avasi ovea liiketoimintakohtaisille neuvotteluille. Salmikin näkee, että molempien osapuolien Paperiliiton ja UPM:n on tehtävä kompromisseja ja löydettävä asioissa keskitie.

"Tiedän, että lopputulos, jota me täällä Raflatacissa mietitään, tulee olemaan sellainen, johon molemmat osapuolet olisivat oikein tyytyväisiä".

Lakkotilanne ei voi jatkua ikuisuuksiin, vaan joku liikahdus on pakko saada aikaiseksi. Perjantainen ovenavaus, nytkäytti todennäköisesti neuvottelukuviota eteenpäin.

Lue myös:

Taas uusi käänne: UPM onkin valmis tapaamaan Paperiliiton selvittääkseen, millainen neuvotteluprosessi on mahdollinen

Saako työnantaja pilata työntekijöiden lakon järjestämällä väkeä lakonalaiseen työhön? Asiantuntijat ovat tyystin erimielisiä asiasta