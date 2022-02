Metsävisa tulee taas – yläkoululainen, katso tärpit tästä!

Metsälajisto maan pohjoisosasta etelään on loputon tehtäväaiheiden lähde, visatehtävien laadinnan konkari vinkkaa.

Maria Miklas

Metsävisassa parhaiten menestyneet oppilaat etenevät toukokuussa järjestettävään finaaliin. Kuva on vuoden 2019 Metsävisan finaalista.

Valtakunnallinen yläkoululaisten metsätietokilpailu järjestetään keskiviikkona 9. päivänä helmikuuta. Metsäalan ja koulujen yhteistyönä järjestettävässä kilpailussa on mukana yli 300 koulua kaikkialta Suomesta, Ahvenanmaalta pohjoisimpaan Lappiin.

Tänä vuonna metsävisaan osallistuu noin 20 000 nuorta ympäri Suomen. Vuodesta 1982 alkaen osallistujia on ollut yli 1,1 miljoonaa.

"Metsävisan aiheet pidetään visapäivään saakka salassa, mutta menneiden vuosien kilpailulomakkeita netistä selatessa voi nähdä, millaisia kysymyksiä on odotettavissa", vinkkaa lukuisia tehtäviä laatinut biologian ja maantiedon opettaja Heikki Arponen.

"Lajien tunnistaminen on biologian osaamisen perustaso, ja metsälajisto maan pohjoisosasta etelään on loputon tehtäväaiheiden lähde", Arponen paljastaa Suomen metsäyhdistyksen tiedotteessa.

Metsävisassa on tunnistettu ja nimetty lajeja änkyrimadoista lintuihin eli kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä. On nimetty kasveja, suurpetoja, sieniä ja marjoja. He, jotka ovat hakoja lajitiedoissa, keräävät pisteitä.

Oppilaat saavat hieroa älynystyröitään tehtävissä, joissa käsitellään eliöiden välisiä suhteita. Vuoden 2015 Metsävisassa kerrattiin, mitä merkitystä mustikalla on metsäluonnossa. Viime vuoden visassa opittiin, millaista eliölajistoa avainlaji raita ylläpitää.

Puut ovat Metsävisan keskiössä, eivätkä pelkästään puiden biologia tai ekologia, vaan muutkin näkökulmat. Suomi 100 -juhlavuonna pohdittiin, kuinka Suomen kansallispuu rauduskoivu näkyy kulttuurissamme. Kilpailulomakkeilla on esitelty myös esimerkiksi puun kemiallinen rakenne ja puun jalostus osana kiertotaloutta.

Metsäluonnon monimuotoisuus on ollut teemana useana vuonna. Lintuharrastajat ovat loistaneet, kun tehtävät ovat laittaneet pohtimaan vaikkapa metsien käsittelyä petolintujen tai tikkojen näkökulmista.

Karttatehtävissä vahvoilla ovat puolestaan suunnistuksen harrastajat. Myös jokamiehenoikeudet ovat yksi Metsävisan tärppi. Ne tuleekin jokaisen metsissä liikkujan sisäistää, ei ainoastaan Metsävisa-osallistujien, metsäyhdistys muistuttaa.

"Metsävisassa voi saavuttaa menestystä myös ilman metsiin liittyvää harrastuneisuutta tai kiinnostusta. Teemme kilpailulomakkeesta sellaisen, että jokainen oppilas osaa jotakin", Heikki Arponen kertoo. Vaikeiden aiheiden kohdalla tarkka koululainen voi napsia pisteitä etsimällä vastauksia tehtävänannosta, kuvituksesta tai graafeista.

Metsävisa esittelee myös metsäalan osaamista ja monipuolista työtarjontaa maastotöistä kansainvälisiin tehtäviin.

Viimeisenä tuleekin aina kysymys: Haluatko tutustua metsäalaan? Kyllä-ruudun rastittaja voi voittaa kesätyöpaikan. Pisteen saa, vaikka vastaisi, että metsäalan kesätyö ei nyt oikein nappaa.

41. Metsävisan finaali järjestetään 19.–20.5.2022 pääkaupunkiseudulla. Mukaan kutsutaan 50 parasta koulutason visailijaa opettajineen. Mikäli koronaviruspandemia estää finaalin järjestämisen paikan päällä, finaali järjestetään verkossa vuosien 2020 ja 2021 tapaan.

Metsävisan pääjärjestäjät ovat Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry ja Suomen Metsäyhdistys. Päärahoittaja on Suomen Metsäsäätiö.

