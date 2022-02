Toimitusjohtaja Timo Jaatinen jättää Metsäteollisuus ry:n

Carolina Husu

Nyt on aika vaihtaa kapulaa, toteaa Timo Jaatinen.

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen jättää tehtävänsä, jossa hän on toiminut 12 vuotta. Uuden toimitusjohtajan haku on jo käynnistetty.

Jaatinen kertoo, että hän on irtisanoutunut Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajan tehtävästä omasta aloitteestaan. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on käynnistetty.

"Työni Metsäteollisuus ry:ssä jatkuu vielä toukokuun puoliväliin saakka ja toimin kaikin tavoin muutostilanteen hoitamiseksi mahdollisimman sujuvasti", sanoo Jaatinen.

Jaatisen mukaan hänellä on takanaan vauhdikkaita vuosia toimialan näköalapaikalla.

"On ollut etuoikeus työskennellä hienojen ihmisten ja menestyvien yritysten kanssa. Vahva tuki Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ylimmältä johdolta on mahdollistanut kaiken aikaansaadun. Uskallan väittää, että suomalaista talous- ja työmarkkinahistoriaa on kirjoitettu useampi luku."

Jaatisen aikana metsäalalla on ollut käynnissä historiallinen työelämäuudistus. Metsäteollisuus ry on irtautunut työehtosopimustoiminnasta, ja työehdoista sopiminen on toimialalla siirtymässä yritystasolle.

"Olen ollut vahvasti sitoutunut uudistuksen läpiviemiseen ja nyt järjestön velvoitteet muutosprosessissa on hoidettu. Olennaista on ollut uudistaminen. Sitä tarvitaan myös yksilötasolla."

"Tuskin koskaan on täydellistä aikaa jättää itselleen tärkeitä tehtäviä. Uskon kuitenkin, että minun kohdallani paras hetki on juuri nyt - koen, että omalta osaltani moni tehtäväni on saatettu loppuun ja on kapulanvaihdon aika", Jaatinen perustelee.