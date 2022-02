Juho Romakkaniemeä ollaan nostamassa markkinahuhuissa Metsäteollisuus ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi

Juha ROININEN / EUP-IMAGES

Juho Romakkaniemi toimi Jyrki Kataisen (kok.) kabinettipäällikkönä, kun Katainen oli Euroopan komission varapuheenjohtaja. Arkistokuva on Brysselistä.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi on markkinahuhujen mukaan vahva ehdokas Metsäteollisuus ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi.

Metsäteollisuus ry:n nykyinen toimitusjohtaja Timo Jaatinen ilmoitti eilen tiistaina jättävänsä tehtävän 12 vuoden jälkeen.

Jaatinen totesi blogissaan, että Euroopan unionissa on valmisteilla paljon metsäteollisuuteen liittyvää sääntelyä. "Kun Bryssel taas koronan jälkeen avautuu, on sinne hyvä mennä tuorein kasvoin."

Romakkaniemellä on vankka kokemus EU:n Brysselin-koneiston toiminnasta. Hän toimi Jyrki Kataisen (kok.) kabinettipäällikkönä, kun Katainen oli Euroopan komission varapuheenjohtaja. Romakkaniemi oli mukana myös Olli Rehnin (kesk.) kabinetissa Rehnin toimiessa talouskomissaarina.

Kotimaassa Romakkaniemi oli Kataisen avustajakunnassa, kun Katainen oli pää- ja valtiovarainministerinä. Hän toimi myös pääministeri Alexander Stubbin (kok.) erityisavustajana.

Romakkaniemi, 45, on syntynyt Kuopiossa, missä hän kävi myös koulunsa. Hän on valmistunut Tampereen yliopistosta filosofian maisteriksi. Kokoomuksen toiminnassa hän on ollut mukana kouluvuosista asti.

