Joutoalueita metsitetään vauhdilla kesällä – tukea on yritetty hakea myös luonnostaan metsittyneille kohteille

Markku Vuorikari

Metsänomistajat ovat ottaneet innolla vastaan joutomaiden metsitystuen.

Joutoalueiden metsitysala voi kasvaa tulevana kesänä 3 000 hehtaariin. Metsäkeskus on hyväksynyt metsitystukihakemuksia tähän mennessä noin 1 900 hehtaarin alalle ja kevään aikana hyväksytään lisää.

Joutoalueiden metsitystuen haku avautui viime vuoden maaliskuussa. Maanomistajat ovat hakeneet metsitystukea erittäin vilkkaasti. Metsäkeskukseen on saapunut tähän mennessä 1 600 metsitystukihakemusta noin 6 800 hehtaarin alalle.

Hyväksytty metsitystukipäätös on tehty tähän mennessä noin 500 hankkeelle. Hyväksyttyjen hakemusten ala on noin 1 900 hehtaaria ja myönnetty tuki 3,7 miljoonaa euroa.

Metsäkeskuksen mukaan myös hylättyjen hakemusten määrä on ollut melko huomattava. Tähän mennessä käsitellyistä hakemuksista noin 300 on hylätty.

Merkittävin peruste hakemuksen hylkäämiselle on ollut se, että metsitettäväksi aiottu alue on jo metsittynyt luontaisesti.

"Joutoalueiden metsitystuki on tarkoitettu avointen alueiden metsittämiseen. Moni on saattanut pettyä, kun alueella ei saa olla ennestään juurikaan vesakkoa tai puiden taimia", sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen.

Pirkosen mukaan metsäkeskus vastaa tukipäätöksistä, mutta jokaisesta hakemuksesta tarvitaan elykeskukselta lausunto, jossa arvioidaan metsityksen edellytyksiä muun muassa mahdollisten kaavarajoitteiden, pohjavesialueiden, perinnemaisemien ja luontoarvojen näkökulmasta.

Lisäksi tarkastetaan, että aiemmin viljelyssä olleelle peltoalalle ei ole myönnetty maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen.

Tuen suuruus vaihtelee tapauskohtaisesti. Turvepohjaisilla mailla tuki on 2 000 euroa hehtaarille, kun alue istutetaan. Kivennäismailla tuki on 1 500 euroa. Sitä voidaan korottaa 300 eurolla, jos vähintään neljännes pääpuulajista on jaloja lehtipuita tai tervaleppää.

Entisillä turvetuotantoalueilla istutukseen saa 1 500 euroa hehtaarille ja kylvöstä 1 000 euroa.

Metsityspalkkion lisäksi kohteille voidaan maksaa myöhemmin hoitopalkkiota 900 euroa hehtaarille.

Metsäkeskuksen ohjeistukseen voi tutustua täällä.