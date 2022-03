Lintujen kevätmuutto alkoi

Picasa

Laulujoutsen on nykyään varsin yleinen pesimälintu Lapin perukoilta etelärannikolle saakka.

Lintujen kevätmuutto on alkanut, vaikka lunta on edelleen koko maassa. Kiuruja ja töyhtöhyyppiä on saapunut lähinnä lounaisimpaan Suomeen, mutta laulujoutsenia on tullut myös sisämaan sulapaikoille, kertoo lintujensuojelujärjestö BirdLife.

Laulujoutsen on aikainen muuttaja. Niitä talvehti pieniä määriä saaristossa ja sulapaikoilla, mutta Ahvenanmaalla on ollut tällä viikolla jo satoja joutsenia ja mantereellakin paikoin kymmeniä. Sisämaassa joutsenet ovat ehtineet Satakuntaan, Pirkanmaalle ja Etelä-Karjalaan.

Myös ensimmäiset merihanhet ovat järjestön mukaan saapuneet viime vuosina helmikuun lopulla. Samoin kanadanhanhesta on tehty muutamia havaintoja.

Ensimmäiset haahkakoiraat ovat saapuneet, samoin ensimmäinen ristisorsahavainto tehtiin Hangossa. Myös kiuruista on kertynyt yli sata havaintoa, ja töyhtöhyyppiä saapui varsinkin lumimyräkän saattelemana.

Pöllöillä on puolestaan alkanut pesimäkausi, järjestö kertoo. Etelässä kuulee varmimmin lehtopöllön naukuvaa soidinta, helmipöllön puputusta ja viirupöllön puhkumista. Iltahämärässä saattaa kuulla huuhkajan huhuilua ja varpuspöllön viheltelyä.