MT:n metsäuutisointi voimistuu – uusi MT Metsä tuo entistä runsaampia verkkosisältöjä lukijoille ja metsäuutiset voi tilata myös erillisenä tuotteena

MT Metsän alle yhdistyvät jatkossa Maaseudun Tulevaisuuden metsäaiheisten uutisten lisäksi myös Aarteen metsäsisällöt verkossa. Niin ikään MT:n eräsisällöt löytyvät 6.4. lähtien uudistuvalta verkkosivulta MT.FI/metsa.

Maaseudun Tulevaisuus lisää entisestään metsäaiheisia sisältöjään. Huhtikuussa uudistuva MT Metsä -kokonaisuus kattaa verkossa jatkossa Maaseudun Tulevaisuuden kaikki metsäsisällöt sekä Aarre-lehden verkkosisällöt. Lisäksi Koneviesti täydentää MT Metsän tarjontaa aihepiiriin sopivilla jutuillaan. Myös MT:n eräsisällöt löytyvät uudistuksen jälkeen samasta MT.FI/metsa-verkko-osoitteesta.

MT Metsän verkkosisällöt ja 10 kertaa vuodessa ilmestyvän MT Metsä -ajankohtaislehden voi jatkossa tilata myös omana kokonaisuutenaan. MT Metsä -sisällöt ovat luettavissa myös Maaseudun Tulevaisuuden digitunnuksilla, ja MT Metsä -ajankohtaislehti toimitetaan MT:n printtitilaajille lehden välissä.

”MT haluaa olla metsänomistajan ja metsistä kiinnostuneiden suomalaisten tärkein uutisväline monilla eri tavoilla nyt ja tulevaisuudessa. Tuotamme sisältöjä, joista on hyötyä ja joiden avulla metsästä voi nauttia vieläkin enemmän”, sanoo Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen.

Uudistuksen myötä Maaseudun Tulevaisuuden tavoitteena on olla edelleen Suomen johtava metsäalan media. Juttuja on tekemässä asiantunteva, yli kymmenen hengen tiimi. Sen toimittajista monella on omakohtaista kokemusta metsänomistuksesta ja metsänhoidosta sekä ymmärrystä niin metsien merkityksestä virkistäytymiskohteena kuin niiden roolista Suomen taloudessa.

Metsiin liittyvät kysymykset ovat viime vuosina nousseet kahvipöytäkeskusteluihin niin ilmastokysymysten, biotalousbuumin kuin perinteisten talouskysymysten merkeissä.

”Metsien merkitys Suomessa on hyvin iso, ja se kiinnostaa suomalaisia yhä enemmän”, sanoo Kemppainen.

Maaseudun Tulevaisuuden MT Metsä tarjoaa verkossa joka viikko kymmenittäin juttuja, jotka pitävät lukijan ajan tasalla kotimaan ja EU:n metsäpolitiikasta sekä lukuisista muista metsään liittyvistä aiheista.

MT seuraa edelleen metsäuutisissaan muun muassa puunhintojen ja metsätilakaupan kehitystä, alan teollisuuden suhdanteita sekä metsien hoitoon ja kuntoon liittyviä asioita. Maaseudun Tulevaisuuden päälehdessä metsäalan uutisointi säilyy aktiivisena.

Metsänomistajien lisäksi aiheiden kohderyhmää ovat metsäalan ammattilaiset sekä monien muiden alojen ammattilaiset, jotka työssään törmäävät metsäaihepiireihin sekä tavalliset metsistä kiinnostuneet luonnossa liikkujat.

MT Metsä tarjoaa lukijoille ideoita metsien tulevaisuuden mahdollisuuksista, kertoo alan innovaatioista ja tutkimustuloksista sekä pyrkii auttamaan lukijaa hahmottamaan metsäalaan liittyviä tulevaisuuden trendejä.

Uudistuneen MT Metsän aiheisiin kuuluvat jatkossa myös metsäiset vapaa-ajan harrastukset. Seuraamme tarkasti esimerkiksi metsästykseen liittyvän lainsäädännön kehitystä. Samoin luupin alla ovat metsäluontoon liittyvät ilmiöt ja kovassa suosiossa oleva luontomatkailu.

MT Metsän sisältökokonaisuutta luotsaa MT Metsän päällikkö Mia Jouslehto. Juttuja on tekemässä iso ammattitaitoinen tiimi, joka ymmärtää niin metsänomistajan kuin alan ammattilaisten ajatuksia.