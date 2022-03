Kansainväliset sellu- ja paperiyhtiöt harkitsevat irtautumista Venäjän toiminnoista – tuotanto kärsii jo tuontipanosten puutteesta

Ilim Group

Ilim Group valmistaa sellua muun muassa Ust-Ilimskissä Irkutskin alueella Siperiassa.

Kansainvälinen paperi- ja pakkausmateriaalivalmistaja Mondi arvioi eri vaihtoehtoja Venäjän liiketoiminnoilleen, mukaan lukien laillisesti niistä irtautumista, yritys kertoo tiedotteessaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Mondi suunnittelisi toimintojen konkurssia tai realisointia, tiedotteessa korostetaan.

Venäjän toiminnot toivat viime vuonna 12 prosenttia Mondin tuloista.

Mondin merkittävin omistus Venäjällä on integroitu sellu- ja paperitehdas Komin tasavallan pääkaupungissa Syktyvkarissa. Tehtaan päällystämättömän hienopaperin ja pakkauspaperin tuotanto on suunnattu Venäjän markkinoille. Lisäksi Mondilla on Venäjällä kolme jatkojalostuslaitosta. Yhteensä toiminnot työllistävät noin 5 300 ihmistä.

Syktyvkarin tehdas on toistaiseksi jatkanut tuotantoaan, mutta se on vaikeutumassa tuonnin varassa olevien kemikaalien, varaosien ja muiden kriittisten tuotantopanosten saatavuuden takia. Puutteilla saattaa olla huomattavia vaikutuksia tehtaan toimintaan.

Tehdas tuottaa kaukolämpöä noin 60 000 asukkaan tarpeisiin ja puhdistaa myös kaupungin jätevesiä. Tehtaalla on laillisesti sitova velvoite energiantuotantoon.

International Paper harkitsee puolestaan strategisia vaihtoehtoja 50 prosentin omistusosuudelleen Ilim Groupissa. Ilim Group on yksi Venäjän suurimmista sellun ja paperin tuottajista. International Paper ei sulje pois osuutensa myymistä. Yritys ei kuitenkaan suunnittele Ilimin toimintojen realisointia tai niiden konkurssiin hakemista.

Ilim Groupilla on muun muassa sellu- ja paperitehtaita Arkangelin ja Irkutskin alueella sekä aaltopahvitehtaita Leningradin ja Moskovan alueilla.