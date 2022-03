Miettikö kukaan, mitä tämä maksaa" – Teollisuusliiton Turja Lehtonen kyseenalaistaa metsäalan paikallisen sopimisen järkevyyttä, neuvotteluihin mennyt miljoonia euroja

Teollisuusliitto

Teollisuusliiton Turja Lehtosen mukaan liitto neuvottelee kaikkiaan noin 230 yrityksen kanssa sopimuksista. Kussakin neuvotteluiden kesto vaihtelee muutamista päivistä viikkoihin.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen kyseenalaistaa kirjoittamassaan blogissa Metsäteollisuus ry:n haluamaa paikallisen sopimisen järkevyyttä. Työmarkkinaneuvotteluita on käyty jo pitkään ja se kuluttaa myös työnantajapuolen voimavaroja.

Lehtosen mukaan noin 85 prosenttia Teollisuusliiton jäsenistä on saatu sopimusten piiriin, mutta neuvottelut ovat yhä kesken kymmenissä yrityksissä.

"Muutos, jonka Metsäteollisuus ry teki, tarkoitti satojen uusien työehtosopimusten neuvottelu-urakkaa työmarkkinoille."

"Mitä pidemmälle asiaa mietin, sitä käsittämättömämpänä pidän Metsäteollisuuden ratkaisua. Itselleni on herännyt kysymys, miettikö kukaan mitä tämä kaikki maksaa?"

Lehtonen kertoo kirjoituksessaan, että kaikissa yrityskohtaisissa tes-neuvotteluissa työnantajapuolelta on ollut kaksi juristia paikalla ja myös muita työnantajan edustajia. Ammattiliiton liiton puolelta neuvottelijoita on ollut kaksi, sekä paikallinen pääluottamusmies.

Neuvottelut ovat kestäneet päivistä useampiin viikkoihin, plus päälle tulevat valmistelutyöt.

"Summaa on lähes mahdotonta sanoa, mutta karkeasti arvioiden ainakin 10 miljoonaa euroa on neuvotteluihin jo mennyt rahaa. Lisäksi päälle on laskettava yritysten johdon ajankäytön, jonka summaa en uskalla edes arvioida", Lehtonen kirjoittaa.

UPM:n tapauksessa lisänä on vielä viikkokausia seissyt tuotanto.

Lehtonen huomauttaa, että lopputuloksena kaikesta tästä kuitenkin on ammattiliiton kanssa sopima työehtosopimus.

