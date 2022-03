Ovatko kalliimmat turvakengät hintansa arvoiset? Koneviesti testasi Husqvarnan kolmannen sukupolven metsurin jalkineet – aiemmissa moitittu pitoa ja nauhoja

Husqvarna on ollut moottorisahakäyttöön hyväksyttyjen turvakenkien markkinoilla muiden valmistajien tavoin useammassa hintaluokassa. Koneviesti otti testaukseen uudistuneet Husqvarna Technical 24 -turvakengät.

Tommi Hakala

Husqvarnan uudistunut Technical 24 -metsurin turvakenkä on aiempia versioita notkeampi. Kengät sopivat sahureille, jotka kaipaavat nilkalle riittävästi tukea.

Husqvarnan uudistunut Technical 24 -metsurin turvakenkä tarjoaa parannettuja ominaisuuksia hakkuille – 2010 esitellyt huippumallit ovat jo kolmannessa sukupolvessaan. Mallistossa on myös perusmallin Classic 20 ja keskihintaluokan Functional 24 -kengät.

Aikaisempiin versioihin nähden oranssinväritteinen uutuus Technical 24 on varustettu uusimmilla innovaatioilla. Lisäksi kenkä on aiempia versioita notkeampi.

Numero 24 mallinimessä kertoo, kuinka suuria ketjunopeuksia vastaan kenkien viiltosuojaimet riittävät. Monet ammattisahat vaativat jo korkeamman eli 24 m/s ketjunopeuden suojauksen.

Ensimmäisen Technical 24 -sukupolven versiossa oli pohjan pidon kanssa ongelmia. Ne korjattiin nopeasti toiseen sukupolveen ja nyt pitoa on parannettu lisää, etenkin lumisia olosuhteita ajatellen.

Nahkaturvakenkien haukkumisen aiheeksi ovat nousseet nauhojen kiinnipysyminen ja nauhojen kestävyys.

Uusissa Technical 24 -malleissa näihin asioihin on panostettu. Tasaista kiristymistä parantavat muun muassa jalkaosan neljä paria ”kuulalaakeroitua” nauhalenkkiä.

Jotta jalkapöydän kireys on säädettävissä erillään varresta, monissa turvakengissä on yksi pari ”lukkokoukkuja” varren alaosassa. Nyt Husqvarna on korvannut aiemmat avoimet lukkokoukut uusilla innovaatioilla – lukitus tapahtuu automaattisesti lukittuvilla umpilenkeillä.

Uudet versiot ovat aikaisempaan nähden joustavammat, edellisten versioiden jäykkyys on vähentynyt ja kengät joustavat pituussuunnassa enemmän. Silti nilkalle muodostuu tukea eli edelleen nämä kengät sopivat sahureille, jotka kaipaavat nilkalle riittävästi tukea.

Kenkien suositushinta on 349 euroa.

Mitä hyviä ja huonoja puolia Koneviesti havaitsi Huqvarnan uutuusturvakengistä?

Lue Koneviestin nettisivuilta koko juttu Huqvarna Technical 24 -turvakenkien kokeilusta!

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat turvakenkäjutut:

Talven metsätöihin villasukan korvaavalla vuorella varustettu Meindl Timber Pro GTX -metsurin turvakenkä

Itävaltalainen työvaatevalmistaja Pfanner on tuonut markkinoille ensimmäiset pikakiristimelliset metsurin turvakengät – nyt ei nauhat löysty

Metsävarusteiden valmistaja Oregonin Yokon-turvakengät sopivat suomalaiseenkin jalkaan