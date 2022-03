UPM:n lakossa nytkähdys: Selluliiketoiminnan ja Paperiliiton neuvotteluihin sovintoesitys

Sanne Katainen

Sovittelija on pyytänyt osapuolia vastaamaan sovintoesitykseen 14. huhtikuuta kello 10.00 mennessä.

Sovittelija Leo Suomaa on antanut sovintoesityksen UPM:n selluliiketoiminnan ja Paperiliiton välisissä työehtosopimusneuvotteluissa. Sovittelija on pyytänyt osapuolia vastaamaan sovintoesitykseen 14. huhtikuuta 2022 kello 10.00 mennessä, UPM:n tiedote kertoo.

Sovittelut UPM:n muiden liiketoiminta-alueiden ja Paperiliiton kanssa jatkuvat harkinta-ajan kestäessä. Paperiliitto on myös ilmoittanut, että se hyväksyy nyt rinnakkaiset neuvottelut. Aiemmin liitto on edellyttänyt, että neuvottelut käydään yksi liiketoiminta kerrallaan.

”Olen tyytyväinen, että neuvotteluissa on päästy vaiheeseen, jossa sovittelija on nähnyt sovintoesityksen antamisen mahdolliseksi. Olen toiveikas sopimuksen syntymisen suhteen ja toivon, että pääsemme käynnistämään tehtaat mahdollisimman pian”, sanoo UPM Pulp Suomen tuotantojohtaja Juha Kääriäinen. Hän on toiminut UPM selluliiketoiminnan pääneuvottelijana.