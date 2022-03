Koneteko Pitkänen Oy selvitti toimintansa hiilijalanjäljen ensimmäisenä puunkorjuuyrityksenä Suomessa – suurin päästölähde ei yllättänyt

Yrityksen tavoitteena on vähentää toiminnasta aiheutuvia päästöjä.

Tommi Hakala

Yrityksen suurin päästönlähde oli metsäkoneiden päästöt.

Stora Enson hakkuutyömailla Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa urakoiva Koneteko Pitkänen Oy on selvittänyt toimintansa hiilijalanjäljen, kertoo Stora Enso. Yhtiö on ensimmäinen Suomessa toimiva puukorjuuyritys, joka on selvittänyt hiilijalanjälkensä.

"Tavoitteena on kehittää yrityksemme toimintaa paitsi operatiivisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, myös ilmastoa ajatellen. Hiililaskenta auttaa meitä suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla pystymme pienentämään toiminnastamme aiheutuvia päästöjä sekä samalla lisäämään yrityksen kannattavuutta. Nämä asiat kiinnostavat ja näiden eteen teemme lujasti töitä", sanoo yrittäjä Kalle Pitkänen Koneteko Pitkänen Oy:stä.

Yrityksen hiilijalanjälki laskettiin GHG-protokollan mukaisesti. Laskennassa kartoitettiin Scope 1- ja Scope 2 -luokkien päästöt. Niihin luetaan muun muassa yrityksen omasta toiminnasta sekä sähkön ja lämmön tuottamisesta syntyvät päästöt.

Laskennasta selvisi, että suurin yksittäinen päästölähde on metsäkoneiden päästöt, kuten oli odotettavissa. Konehallien lämmittämisen vaikutus puolestaan oli yllättävän pieni. Koneteko Pitkänen käyttää vesivoimalla tuotettua sähköä.

"Työläintä oli kaivaa edellisen vuoden tietoja jälkikäteen. Jatkossa on helpompaa, kun tietää jo ennakolta, mitä tietoja tulee seurata ja säilyttää. Tämä oli mielenkiintoinen ja opettavainen prosessi", kertoo yrityksen työnjohtaja Hanna Pitkänen.