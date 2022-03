Teollisuusliitto maksaa Paperiliiton lakkokorvauksia 2,2 miljoonaa – lähettää terveiset UPM:n yhtiökokoukselle

Teollisuusliiton mukaan vuosien lobbaustyö ja mielikuvien rakentaminen on mennyt viikoissa romukoppaan.

Markku Vuorikari

Teollisuusliitto kritisoi UPM:n johtoa pitkittyneestä lakkotilanteesta. Työtaistelu on kestänyt tähän mennessä kaksitoista viikkoa.

Teollisuusliiton hallitus on päättänyt ottaa Teollisuusliiton vastattavaksi Paperiliiton jäsenilleen maksamia lakkokorvauksia yhteensä 2,2 miljoonan euron edestä. Teollisuusliiton mukaan se haluaa päätöksellään osaltaan varmistaa, että Paperiliitolla on mahdollisuus jatkaa työtaistelua UPM:ssä niin pitkään kuin tarve vaatii.

"Me emme jätä Paperiliittoa yksin. Nämä terveiset Teollisuusliiton hallitus lähettää UPM:n yhtiökokoukselle", Teollisuusliitto ilmoittaa tiedotteessaan.

Teollisuusliiton mukaan UPM:n johdon on luovuttava työehtojen heikennyksistä ja työnantajan määräysvallan kasvattamisesta.

"Paperiliiton vaatimukset ovat täysin linjassa sen kanssa, mitä toimialan muut yritykset ovat jo kuukausia sitten sopineet."

UPM:n johto tekee Teollisuusliiton mielestä itsepäisyydellään karhunpalveluksen yrityskohtaisesta työehtosopimisesta haaveilevalle elinkeinoelämälle.

Vuosien lobbaustyö ja mielikuvien rakentaminen on mennyt viikoissa romukoppaan, kun palkansaajien huolista on UPM:n toiminnan myötä tullut totisinta totta. Liiton mukaan myös luottamus yrityskohtaiseen sopimiseen on pitkittyneen työtaistelun ja UPM:n kohtuuttomien vaatimusten myötä heikentynyt. Luottamuksen palautuminen vie aikaa ja vaatii tekoja.