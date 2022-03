Venäläistä puuta tuoneet junavaunut jäivät tyhjän pantiksi – ehdotettu lakimuutos sallisi käytön kotimaan liikenteessä

Saara Lavi

Puuta on tuotu Suomeen Venäjän standardien mukaisella vaunukalustolla. Nyt vaunujen käyttö halutaan sallia Suomen sisäisissä puukuljetuksissa tietyin ehdoin.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa lakimuutosta, joka sallisi kansainvälisiin puutavarakuljetuksiin käytettävien junanvaunujen käytön tilapäisesti Suomen sisäisessä liikenteessä.

Ehtona olisi, että vaunukalusto on Suomessa toimivien metsäteollisuuden yritysten omistuksessa tai että yritykset ovat tehneet kaluston käyttämisestä pitkäkestoisen vuokrasopimuksen kaluston omistajan kanssa.

Menettely olisi ehdotuksen mukaan voimassa väliaikaisesti vuoden 2023 loppuun saakka. Esitys sisältäisi valtuuden jatkaa poikkeusmenettelyn voimassaoloaikaa tarvittaessa vuoden 2025 loppuun asti.

Puun tuonti Venäjältä on loppunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Venäjälle asetettujen talouspakotteiden jälkeen.

Puun tuontiin käytettävää kansainvälisen liikenteen vaunukalustoa ei saa nykylain mukaan käyttää kotimaan rautatiekuljetuksissa.

Voimassa olevan lain mukaan Suomen kotimaan sisäisissä kuljetuksissa käytettävän kaluston on täytettävä EU-direktiivin mukaiset tyyppihyväksyntävaatimukset, joten venäläistä kalustoa ei voi käyttää nykyisellään Suomen sisäisissä rautatiekuljetuksissa, liikenneneuvos Risto Saari liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoo.

EU-lainsäädäntö on kuitenkin mahdollistanut sellaisen poikkeuksen, että Venäjältä tulevia kansainvälisen liikenteen rautatiekuljetuksia voidaan hoitaa Suomen rataverkossa Venäjän standardien mukaisilla vaunuilla.

"Nyt akuutissa tilanteessa, kun puutavaran tuontikuljetukset ovat loppuneet, kotimaan kuljetuksiin tarvittaisiin lisää kalustoa."

Saaren mukaan Venäjän puukuljetuksissa käytetyt vaunut ovat erilaisia kuin EU-standardien mukainen kalusto, mutta ei ole raportoitu, että niiden käyttö rautateiden kansainvälisissä puutavarakuljetuksissa Suomen rataverkolla olisi ollut turvallisuusriski tai että ne olisivat olleet keskimääräistä useammin osallisena onnettomuuksissa ja vaaratilanteissa.

Saari kertoo, että venäläisten vaunujen käytön vaikutusta turvallisuuteen ja rataverkkoon seurattaisiin esityksen mukaan tiiviisti eri tahojen yhteistyönä. Jos haittoja ilmenisi, ongelmiin puututtaisiin ja tarvittaessa kaluston käytöstä kotimaan puukuljetuksissa voitaisiin luopua suunniteltua aikaisemmin.

Lakiesitys on lausuntokierroksella. Tavoitteena on, että siitä tulisi täydentävä hallituksen esitys eduskunnalle kiireellisenä huhtikuussa. Esityksellä täydennetään toista muutosesitystä raideliikennelakiin, joka on menossa eduskunnan käsittelyyn 7.4.2022.