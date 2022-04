Puun hinnat nousevat tänä vuonna – ensi vuonna hakkuut kasvavat ennätystasolle, mutta tukin hinta taittuu laskuun, PTT ennustaa

Suomen metsissä on edessä kiireiset ajat, kun Venäjältä lopetettua puuntuontia korvataan kotimaisella puulla, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste.

Kimmo Haimi

Venäjältä tuotiin Suomeen viime vuonna yhdeksän miljoonaa kuutiometriä puuta, pääosin koivukuitupuuta ja haketta. Nyt tuonti pitää korvata kotimaan metsistä tai lisäämällä tuontia muualta.

Venäjän hyökkäyssodan seurauksena puun tuonti itärajan takaa loppuu, ja venäläinen puu on korvattava hakkuilla Suomen metsistä sekä lisäämällä tuontia muualta kuten Baltiasta.

”Tänä vuonna tilannetta helpottaa se, että massateollisuuden puunkäyttö supistuu kymmenyksellä tuotantokapasiteetin leikkausten ja UPM:n työtaistelun takia. Puutuoteteollisuus sen sijaan lisää hieman tuotantoaan ja puunkäyttöään”, sanoo Pellervon taloustutkimuksen PTT:n tutkimusjohtaja Paula Horne.

Viime vuonna hakkuut ylittivät arvioidun puunkäytön määrän, joten puuta on jonkin verran varastoissa.

Ensi vuonna metsäteollisuuden tuotanto kasvaa, ja puunkäyttö lisääntyy yli seitsemän prosenttia eli noin viisi miljoonaa kuutiometriä, PTT arvioi.

Yhdessä lisääntyneen energiapuun hakkuun kanssa puunkorjuu nousee todennäköisesti yli suurimman ylläpidettävän hakkuukertymän, mikä on 80,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Tukkien vuotuinen keskihinta pystykaupoissa nousee tänä vuonna hieman viime vuoteen verrattuna, mutta jää selvästi alle PTT:n ennustaman viiden prosentin inflaation. Kehitys heijastaa sahatavaran korkeita vientihintoja.

Havutukkien keskihinnat kääntyvät ensi vuonna laskuun, kun sahatavarahinnat putoavat selvästi tämänhetkisistä huippulukemista, tutkimuslaitos arvioi.

Kuitupuiden vuotuiset keskihinnat nousevat tänä vuonna noin kolme prosenttia viimevuotista korkeammiksi. Kehitys jatkuu lähes samansuuruisena ensi vuonna kysynnän lisääntyessä, PTT ennustaa.

Metsäteollisuuden markkinoita ja toimitusketjuja myllää lähivuosina muutos, kun Venäjä ja Valko-Venäjä ovat poissa Euroopan markkinoilta.

Kaikki maat etsivät kilpaa uusia raaka-aineiden myyjiä ja lopputuotteiden ostajia, PTT:n ennusteessa todetaan.

Suomen metsäteollisuuden viennin arvo kohosi viime vuonna hintojen noustessa reiluun 13 miljardiin euroon, mikä hipoi vuoden 2018 huippua.

Tänä vuonna viennin arvo vähenee PTT:n mukaan noin kuusi prosenttia. Paperin ja sellun viennin arvo laskee, mutta kartongin, sahatavaran ja vanerin nousee. Kehitykseen liittyy sodan vuoksi suurta epävarmuutta.

Sellun kysyntä Euroopassa on vahvaa, ja hinnat ovat pysyneet korkealla. Suomalaisen selluntuotannon pulmana on kuitenkin venäläisen koivukuitupuun tuonnin loppuminen, PTT toteaa.

Lisäaikaa uusien hankintaketjujen rakentamiseen antaa se, että selluteollisuuden puuntarve vähenee hetkellisesti UPM:n työtaistelun vuoksi. Viime vuonna sulkeutuivat Stora Enson Veitsiluodon tehtaat.

Jo ensi vuonna sellun tuotantoa kasvattaa Kemissä käynnistyvä Metsä Groupin uusi biotuotetehdas.

”Iso kysymysmerkki sellussa on Kiina, joka on Suomelle tärkein sellun vientimaa. Yhä jatkuva koronapandemia tuo kitkaa Kiinan teollisuuteen ja sellun kysyntään. Epäselvää on myös se, pystyykö Venäjä valtaamaan lisää osuutta Kiinan sellumarkkinoista”, sanoo metsäekonomisti Marjo Maidell.

Graafisten papereiden kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan.

”Vaikka eri paperilaatujen kysyntä on hyvää ja hinnat ovat nousussa, tuottajien kannattavuus on silti koetuksella selvästi nousseiden tuotantokustannusten takia”, Maidell sanoo.

Suomen kartonginviennistä Venäjälle on suuntautunut noin kymmenes. Uusien ostajien etsintää helpottaa kartonkien vakaa ja hyvä kysyntä.

Venäjä ja Valko-Venäjä myivät viime vuonna sahatavaraa EU:hun 7,7 miljoonaa kuutiometriä.

”Kilpajuoksu venäläisen sahatavaran korvaamiseksi lisää suomalaisen sahatavaran kysyntää reippaasti kuluvana keväänä ja tulevana kesänä”, sanoo metsäekonomisti Matti Valonen.

Syksyllä markkinatilanne muuttuu rakennuskustannusten noustessa. Hankkeita saatetaan lykätä tai perua kokonaan, mikä heikentää sahatavaran kysyntää.

Loppuvuonna venäläisen sahatavaran tarjonnan arvioidaan kasvavan Kiinan ja Pohjois-Afrikan markkinoilla. Ruuan hinnan voimakkaalla nousulla voi myös olla arvaamattomia seurauksia etenkin Pohjois-Afrikassa.

Tänä vuonna suomalaisen sahatavaran keskimääräinen vientihinta laskee kaksi prosenttia ja ensi vuonna liki neljänneksen. Tästä huolimatta sahatavaran hinta jää selvästi pandemiaa edeltävää aikaa korkeammaksi, PTT ennustaa.