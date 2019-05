Metsä

Valmet solmi suuret sopimukset kartonkikoneista ja selluteknologiasta brasilialaisen Klabinin kanssa – töitä luvassa Rautpohjan tehtaille Jyväskylään Metsä Juha Kaihlanen Ensimmäisen vaiheen toimitusten arvo on lähes 300 miljoonaa euroa. Toisesta vaiheesta allekirjoitettiin aiesopimus.

Pentti Vänskä

Valmet on allekirjoittanut sopimukset kahden kraftlainerkoneen toimittamista Klabin-yhtiölle Brasiliaan. Toisesta koneesta on vasta aiesopimus. Kuvassa on Stora Enson kraftlainerkone Varkaudessa.

Valmet on allekirjoittanut sopimukset laajasta kartonkikoneiden ja sellulaiteteknologian toimituksesta brasilialaisen Klabin-yhtiön kanssa. Noin 260–290 miljoonan euron tilaukseen sisältyvät aaltopahvin pintaosaa valmistava, kapasiteetiltaan lähes 500 000 tonnin kraftlainerkone ja selluteknologiaa, joka kattaa uuden keitto- ja kuitulinjan sekä olemassa olevan kuivauslinjan uusinnan. Lisäksi Valmet ja Klabin ovat allekirjoittaneet aiesopimukset lähes ensimmäisen vaiheen kaltaisesta toisesta vaiheesta, johon kuuluvat lähes 500 000 tonnin kraflainerkone ja sellun keitto- ja kuitulinja. Aiesopimuksen arvo olisi hieman pienempi kuin ensimmäisen vaiheen sopimuksen, koska siihen ei sisälly kuivauslinjan uusintaa. Sopimukset kartonkikoneista ovat Valmetille merkittävä päänavaus Brasiliassa. Tähän asti yhtiö on myynyt maahan lähinnä sellun valmistuksen teknologiaa. Valmetin paperi- ja kartonkikoneliiketoiminnoista vastaava johtaja Jari Vähäpesola kertoo, että yhden kartonkikoneen työllistävä vaikutus Valmetille on noin 200 henkilötyövuotta, mikä jakautuu Suomen ja Kiinan yksiköihin. "Kartonkikone tehdään pääosin Rautpohjassa, mutta kaikkiin koneisiin tulee runkorakenteita ja kuivatussylintereitä meidän Kiinan-tehtailtamme." Valmetin sellu- ja energialiiketoiminnoista vastaava johtaja Bertel Karlstedt pitää tilausta erittäin tärkeänä yhtiön Etelä-Amerikan toiminnoille, koska se kertoo Valmetin uusien innovaatioiden kilpailukyvystä keitto- ja kuitulinjateknologiassa. Karlstedtin mukaan selluteknologian tilaukset tuovat suunnittelutyötä paljon Suomeen ja Ruotsiin. Sellun keitto- ja kuitulinjan vastuuyksikkö on Ruotsissa ja kuivatuskoneen vastuuyksikkö Ulvilassa Porissa. Klabin on Brasilian suurin paperintuottaja. Se tekee pakkauspapereita ja kartonkia sekä pitkä- että lyhytkuituista sellua ja fluff- eli revinnäismassaa. Yhtiöllä on Brasiliassa 17 ja Argentiinassa yksi tuotantolaitos. Valmetin nyt allekirjoittamat sopimukset liittyvät laajennuksiin Klabinin Puma-yksikössä, missä 1,5 miljoonan tonnin sellujätti pääsi täyteen vauhtiin pari vuotta sitten. Valmetin mukaan uuden sellun keitto- ja kuitulinjan kapasiteetti on 2 000 tonnia päivässä. Noin 90 prosentin käyttöasteella se olisi noin 650 000 tonnia vuodessa. Aiheet Bertel Karlstedt Jari Vähäpesola Klabin Valmet kartonki kartonkikone kraftlainerikone kraftlainerkone pakkauskartonki selluteknologia selluteollisuus