Tuusniemellä olisi höyläämö kaupan – uuteen omakotitaloon tarvittavan höylätavaran tuotantolinja höyläisi viidessä minuutissa

Höyläämön tuotantolinja ei pitkästä seisokista kärsi, koska halleissa on lämmöt. Tuotannon voisi aloittaa lyhyelläkin varoitusajalla, sanoo tuotantovastaava Juha Räsänen.

Tuusniemen höyläämön höylä hiljeni viime toukokuussa. Höyläämön omistaa Lahden Rakennustarvike Oy, jonka yrittäjä pitkän harkinnan jälkeen ilmoitti tämän vuoden huhtikuussa myyntihaluistaan, kertoo Tuusniemen Teollisuuden toimitusjohtaja Tuija Valta.

Höyläämöllä on pitkä historia, joka on saanut alkunsa 1960-luvun lopulla. Jokainen omistaja on höylännyt ison osan tuotannosta vientiin.

12 vuotta sitten höyläämöön tehtiin 2,4 miljoonan euron investointi. Investoinnin tehnyt omistaja asetettiin konkurssiin ja Lahden Rakennustarvike osti yrityksen viitisen vuotta sitten.

"Täällä on tuplavannesaha, kutistekalvolinja, päätyponttauslinjasto sekä sormijatkoslinjan horisontaalinen kameralla varustettu katkaisusahalinja. Terähuolto on tietokoneohjattu", luettelee tuotannosta vastannut Juha Räsänen.

Kuivaamokapasiteettia on 24 000 kuutiometriä ja lisänä oma lämpökeskus.

Linjan tuotantokapasiteetti on 200 metriä valmista höyläsahatavaraa minuutissa. Uuteen omakotitaloon tarvittavan höyläsahatavaran tuotanto kestää viisi minuuttia.

Sekä Valta että Räsänen ovat yksimielisiä siitä, että laadukkaalle höyläsahatavaralle löytyisi ottaja. Miksipä ei höyläämölle löytyisi siis uutta omistajaa?

"Jos joku haluaisi tänä päivänä investoida yhtä moderniin tuotantolinjaan, hinta olisi moninkertainen kuin millä hinnalla tästä valmiista höyläämöstä voisi nyt tehdä kaupat", sanoo Räsänen.

"Vaikka tuotanto loppui vuosi sitten, ei tuotantolinja kärsi seisokista, sillä halleissa on lämpö päällä. Käyttöönottohuollon jälkeen höyläys voisi alkaa."

Lari Lievonen

Tuusniemen höyläämön tuotantolinjan tuotantokapasiteetti on 200 metriä valmista höyläsahatavaraa minuutissa.