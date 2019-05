Koneyrittäjien Mika Jormakka: Jatkuvan kasvatuksen metsissä puunkorjuu on hitaampaa ja kalliimpaa kuin tasaikäisissä puustoissa

Jukka Pasonen

Jatkuvan kasvatuksen metsissä hakkuussa poimitaan järeämpiä puita ja jätetään pienempää puustoa kasvamaan ja järeytymään.

Metsien jatkuvan kasvatuksen puoltajat tuntuvat unohtavan, että puunkorjuu on jatkuvan kasvatuksen metsissä hitaampaa ja kalliimpaa kuin perinteisissä tasaikäiskasvatuksen metsissä, Koneyrittäjien varapuheenjohtaja ja metsävaliokunnan puheenjohtaja Mika Jormakka sanoo.

"Työ on hitaampaa kuin perinteinen puunkorjuu, ja se vaatii koneenkuljettajilta uudenlaista metsänkäsittelytaitoa."

Jormakka huomauttaa, että jatkuvan kasvatuksen hakkuita tehdään useammin, jolloin kertymä hakkuukertaa kohden jää keskimäärin pienemmäksi. Jatkuvassa kasvatuksessa tulee myös korjuuvaurioita.

"On tutkittu, että keskikokoisista puista jopa 10–20 prosenttia vaurioituu ja merkittävä osa vaurioista on latvakatkoja. Latvakatkoisesta puusta ei käytännössä koskaan saada kunnollista tukkipuuta. Myös taimet voivat vaurioitua. Vaikka jatkuvan kasvatuksen metsän hakkuun tulos on halutun kaltainen, se voi näyttää melko rumalta."

Koneyrittäjät tuottavat sitä palvelua, mitä asiakas haluaa, Jormakka korostaa.

"Suhtaudumme neutraalisti erilaisiin metsänkasvatustapoihin. Haluamme silti muistuttaa metsänomistajia siitä, että valitessaan jatkuvan kasvatuksen metsänomistaja samalla valitsee jonkin verran kalliimman ja vaurioille herkemmän hakkuutavan."

Kantohinnan hän arvioi olevan jatkuvassa kasvatuksessa alemman.

Koska jatkuvan kasvatuksen hakkuut ovat hitaampia ja puukertymältään keskimäärin pienempiä, teollisuuden nykyisin tarvitseman puumäärän korjuuseen tarvittaisiin enemmän koneenkuljettajia, koneita ja niiden siirtoja. Kustannukset ja hiilidioksidipäästöt lisääntyisivät, Jormakka sanoo.

Koneyritysten puunkorjuukoneet on hankittu nykyiseen hakkuutapaan sopiviksi. Jatkuva kasvatus vaatii muutosta konekantaan.

"Käytännössä tarvitaan nykyistä järeämpiä hakkuukoneita, koska jatkuvan kasvatuksen metsissä hakataan isoja puita pienempien päältä."

Jatkuvaan kasvatukseen ei ole hänen mielestään järkevää rynnätä suin päin.

"Ainakin yrittäjät kaipaavat järkevää siirtymäaikaa turhien koneinvestointien välttämiseksi. Tarvitaan myös lisää tutkittua tietoa jatkuvasta kasvatuksesta. Kysymys on paljon muustakin kuin metsien monimuotoisuudesta. Vaikutus ulottuu yli tuhannen koneyrityksen ja tuhansien koneenkuljettajien työhön."