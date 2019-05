"Ruotsin Metsähallitus" eli Sveaskog saa suomalaisen toimitusjohtajan

Sveaskog

Hannele Arvonen toivoo, että Sveaskog osallistuu entistä aktiivisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomalainen Hannele Arvonen aloittaa ruotsalaisen Sveaskogin toimitusjohtajana heinäkuun alussa. Nykyinen toimitusjohtaja Per-Olof Wedin jää tehtävästään eläkkeelle.

Sveaskog on suomalaista Metsähallitusta vastaava valtionyhtiö, joka omistaa noin 4,1 miljoonaa hehtaaria maa-alueita. Niistä 3,1 miljoonaa hehtaaria on tuottoisaa metsämaata. Niinpä Sveaskog on Ruotsin suurin metsänomistaja 14 prosentin osuudella kaikista metsistä.

Varsinais-Suomen Pyhärannasta kotoisin oleva, Helsingissä metsänhoitajaksi opiskellut Arvonen on asunut Ruotsissa yli 20 vuotta ja työskennellyt tähän asti teollisuuden palveluksessa.

Hän siirtyy tehtävään Setra Groupilta, jonka toimitusjohtajana hän on työskennellyt lokakuusta 2013 lähtien. Sveaskog omistaa puolet Setra Groupista.

EU:ssa tehtävät päätökset vaikuttavat Suomen tavoin suoraan myös Ruotsin metsien käsittelyyn.

”Ruotsilla on kunnianhimoiset tavoitteet fossiilisten päästöjen vähentämiselle. Nyt on mietittävä, mikä rooli valtion metsillä pitäisi siinä olla”, Arvonen kertoo tulevista tehtävistään.

Lisäksi ympäristöjärjestöt ja kansalaiset ottavat innokkaasti kantaa siihen, mitä valtion metsissä saa tehdä ja mitä ei.

Arvosen mielestä kaikki kestävän kehityksen aspektit, taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys, on otettava huomioon, kun päätöksiä valtion metsien käsittelystä tehdään:

”Eri aspektien yhteen­sovittamisessa on keskustelun paikka, jossa Sveaskogin on oltava aktiivisemmin mukana. En ole vielä edes aloittanut tehtävässä, mutta minulle on jo nyt selvää, että asioiden ja toimenpiteiden viestimisessä on paljon parantamisen varaa.”

Metsätalouden on oltava kannattavaa ja Sveaskogin on osaltaan huolehdittava teollisuuden puuhuollosta. Siinä mielessä yhtiön toimitusjohtajaksi on helppo astua, että Sveaskogin talous on kunnossa. Vuosi 2018 oli yhtiön historian paras.

”Aktiivinen metsänhoito on ympäristön kannalta parempi asia kuin se, että metsä jätettäisiin kasvamaan kokonaan ilman käsittelyitä. Siksi on löydettävä tasapaino ja selkeys eri tavoitteiden ja aspektien välillä.”