Ennätyssuuri joukko päivittää Suomen PEFC-vaatimukset

Kimmo Haimi

Suomen metsistä yli 90 prosenttia on PEFC-sertifioitu.

Määräajoin tehtävä PEFC-vaatimusten tarkistustyö käynnistyi tänään keskiviikkona.

Helsingissä järjestettyyn aloituskokoukseen oli ilmoittautunut kaikkien aikojen suurin, yli 60 toimijan standardityöryhmä, joka alkaa nyt käydä vaatimuksia läpi. Ne tarkistettiin viimeksi vuosina 2013–2014.

"PEFC-metsäsertifiointi vaikuttaa laajasti suomalaisessa metsätaloudessa. Nyt käynnistyvä tarkistustyö on kaikille avoin. Työn lopputulos määrittää suomalaisen metsänhoidon sisällön 2020-luvun lopulle saakka”, linjaa PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola.

Tarkistustyötä johtaa emeritusprofessori Paavo Pelkonen. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Joensuun yliopiston, nykyisen Itä-Suomen yliopiston, rehtorina. Sihteerinä toimii luonnonhoidon asiantuntija Hannes Pasanen Tapiosta.

Työryhmästä löytyy muun muassa metsänomistajien, teollisuuden, kaupan sekä metsien virkistys- ja monikäytön edustajia.

"Tietääksemme tämä on maailman laajin PEFC:n standardityöryhmä. Ensi kertaa mukana ovat myös energia- ja kaupan ala", kommentoi PEFC Suomen markkinointipäällikkö Juha Uppa.

Vaatimusten päivitetty luonnos tulee alustavan arvion mukaan kaikkien vapaasti kommentoitavaksi vuodenvaihteessa.

Suomen metsistä yli 90 prosenttia on PEFC-sertifioitu. Maailman metsistä vain noin 10 prosenttia on sertifioitu. 500 miljoonan hehtaarin sertifioidusta metsäpinta-alasta noin 60 prosentilla on PEFC-sertifikaatti ja 40 prosentilla FSC-sertifikaatti.