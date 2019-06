Tuleva ministeri Krista Mikkonen tyrmäsi uudet sellutehdashankeet MTV:llä: Puu ei yksinkertaisesti riitä

Tuleva ministeri muistutti, että hiilinielujen kasvattaminen on hallitusohjelman merkittävä tavoite, ja Suomi on sitoutunut myös EU:n tavoitteisiin.

Jaana Kankaanpää

Tuleva ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) totesi MTV:n Huomenta Suomen lähetyksessä torstaina, ettei hän pidä todennäköisenä kaikkien pöydällä olevien sellutehdashankkeiden toteutumista.

Mikkonen huomautti MTV:llä, ettei puu yksinkertaisesti riitä, kun samalla täytyy huolehtia ilmasto- sekä monimuotoisuustavoitteista.

Tuleva ministeri muistutti, että hiilinielujen kasvattaminen on hallitusohjelman merkittävä tavoite, ja Suomi on sitoutunut myös EU:n tavoitteisiin. Mikkonen lisäsi, että mikäli tavoitteissa ei pysytä, on siitä seurauksena lasku, joka voi kohota suureksi.

