Kiristyviin hiilinieluvaatimuksiin tutkitaan keinoja – Luke valmistelee myös käytännön ohjeita metsien käsittelyyn

Mitä taimikonhoito tuottaa

Ajallaan tehty taimikonhoito näkyy metsänomistajan kukkarossa, sillä puunmyyntitulot voivat kasvaa hyvin hoidetun taimikon ansiosta jopa 50 prosenttia. Kaksivaiheinen taimikonhoito on tehtävissä omatoimisesti, mutta työn teettäminen ammattilaisellakaan ei ole kustannuksiltaan suuri Kemera-tuen ja verovähennysten ansiosta. Ajallaan tehty taimikonhoito on aina taloudellisin ja tuottoisin, sillä sen lykkääminen voi aiheuttaa satojen eurojen lisäkustannukset per hehtaari.