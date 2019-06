Filippiinien vastaus metsäkatoon: Jokainen valmistumisesta haaveileva opiskelija joutuu istutustalkoisiin

Eksyksissä omassa metsässä?

Tuntuuko, että olet hukassa oman metsäsi kanssa? Milloin on aika korjata puuta tai hoitaa taimikoita? Maksuton eMetsä Mobiili -palvelu päivittää metsänomistamisen kertaheitolla 2020-luvulle tuomalla metsäsuunnitelman, kartat ja ilmakuvat sekä paikannuksen metsänomistajan taskuun. Kunhan puhelin on käytettävissä metsäretkellä, mukana seuraavat myös kartta, kompassi ja metsäsuunnitelmat – et ole eksyksissä omassa metsässäsi.