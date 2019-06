Metsäpalo sammuu nyt metsäkoneella – katso video, kuinka sammutus sujuu tositoimissa Taipalsaaren turvetuotantoalueella: "Erittäin hyvä paketti"

Metsäkoneen päälle on asennettu vesisäiliö, pumppukalusto ja vesitykki. Järjestelmän on kehittänyt Etelä-Savon pelastuslaitos yhdessä Ponssen, Veljekset Hokkasen ja useiden muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos/Lehtikuva

Uutta metsäkoneen päälle asennettua sammutusjärjestelmää on testattu Taipalsaaren turvetuotantoalueen palossa. Kuva on otettu Taipalsaarella tiistaina.

Turvetuotantoalueen palossa Taipalsaarella Etelä-Karjalassa on kokeiltu ensimmäisen kerran tositoimissa uutta metsäkoneen päälle asennettua sammutusjärjestelmää.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtajan Seppo Lokan mukaan prototyypin toimivuus on yllättänyt jopa kehittäjät.

"Erittäin hyvä paketti", Lokka kehuu.

Hän uskoo, että järjestelmä on niin toimiva, että vastaavanlaisia hankitaan lisää eri puolille Suomea.

Pelastustoimen on varauduttava ilmastomuutoksen seurauksena paheneviin metsäpaloihin.

"Kuten viime kesän Ruotsin suurpaloista tiedetään, suurpalon riski Suomessakin kasvaa."

Metsäkoneen avulla voidaan Lokan mukaan parantaa kohtuukustannuksin metsäpalon sammutuskykyä huomattavasti.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja yhteistyökumppaneiden kehittämässä järjestelmässä metsäkoneen päälle on tehty erikseen asennettava vesisäiliö, pumppukalusto ja vesitykki. Pumppukaluston avulla säiliö voidaan täyttää luonnonvesilähteestä.

Metsäkoneen kuljettaja ja metsäkone tulevat metsäpalopaikalle metsäkoneyrittäjän ja pelastuslaitoksen etukäteen tekemän sopimuksen perusteella.

Pelastuslaitos tuo paikalle säiliön, joka kiinnitetään metsäkoneen päälle. Säiliössä olevien pumppujen ja muiden laitteiden käyttövoima saadaan metsäkoneen hydrauliikasta.

Ensimmäisessä kokeilussa on käytetty Kangasniemellä toimivan metsäkoneyrityksen Veljekset Hokkanen Oy:n Ponsse Buffalo -kuormatraktoria.

Veljekset Hokkasen toimitusjohtaja Hannu Hokkanen oli itse ajamassa prototyyppiä keskiviikon vastaisena yönä Taipalsaaren paloalueella.

"Prototyyppi toimi yllättävän hyvin ja koko ajan on nyt ideoitu parannusehdotuksia ja mietitty, mitä muutoksia vielä voidaan tehdä", Hokkanen kertoo.

Merkittävä osuus kehitystyössä on Hokkasen mukaan ollut metsäkonevalmistaja Ponssella, joka on selvittänyt ja ohjeistanut tarvittavat rakenteet ja muutokset metsäkoneeseen.

Ponssella asennettiin myös säiliöt paikalleen ja lisättiin kameroita koneen taakse sekä tehtiin hydrauliikkaan muutokset.

Metsä Groupin tuotantopäällikkö Pasi Arkko sanoo, että Metsä Group on luvannut olla mukana rakentamassa valtakunnallista verkkoa, jossa tietty määrä metsäkoneita varustettaisiin sammutuskalustolla.

"Meillä on sopimusyrittäjiä ympäri maan ja heidän kanssaan voitaisiin sopia järjestelystä."

Tärkeintä on Arkon mukaan kansallisen metsäomaisuuden suojeleminen metsäpaloissa, mutta Metsä Group aikoo hyödyntää nyt kokeiltua prototyyppiä myös kulotusalueiden ennakkokastelussa ja jälkisammutuksessa jo tänä kesänä.

Uuden järjestelmän kehitystyössä on ollut mukana useita yrityksiä. Säiliövalmistajana on Rst-Lapit Oy ja Ekin Muovi Oy Pieksämäen Virtasalmelta. Mäki-Reini Oy Isostakyröstä on toimittanut tarvittavan pumppukaluston kokeiluun.

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on selvittänyt mahdollisia täydennyskoulutustarpeita metsäkoneenkuljettajille.

Kokeilun yhteydessä testataan myös Xpyro Oy:n kehittämää metsäpalonsammutus ja -torjunta-ainetta.

Pohjois-Savon pelastuslaitos ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokset ovat olleet mukana ideoimassa kokeilua.

Etelä-Savon pelastuslaitos

Metsäkoneen päälle asennetun pumppukaluston avulla säiliö voidaan täyttää järvestä tai joesta.