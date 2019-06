Hämeenlinnan puukerrostalotehdas lähellä toteutumista – Keva aikoo rakennuttaa lähivuosina tuhat puukerrostaloasuntoa

Puukerrostalotehdas voisi avautua Hämeenlinnaan vuonna 2021. Sen on tarkoitus käyttää raaka-aineena suomalaista, sertifioitua puuta.

Jarkko Sirkiä

Työeläkevakuuttaja Keva pyrkii siihen, että viiden vuoden kuluessa kymmenesosa sen asuntosijoituskohteista olisi puurunkoisia.

Suomen Puukerrostalot Oy ja julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on rakentaa tuhat puurakenteista kerrostaloasuntoa Suomeen seuraavina 3–5 vuotena.

Ensimmäisiin kohteisiin moduulit tulevat Lindbäcks Bygg Ab:n tehtaasta Ruotsin Piteåsta. Lindbäcks Bygg on Euroopan suurin teollinen puukerrostalovalmistaja, ja Piteån tehtaan kapasiteetti on 1 600 puukerrostaloasuntoa vuodessa. Ruotsalaisyhtiö on myös Suomen Puukerrostalot Oy:n osaomistaja.

Myöhemmin puukerrostalomoduuleita on tarkoitus valmistaa Hämeenlinnassa, jonne Suomen Puukerrostalot kaavailee tehdasta. Ensin yhtiön tavoitteet ovat Suomen markkinoilla ja myöhemmin viennissä.

"Teollisen mittakaavan puukerrostalotuotannon aloittaminen on kymmenien miljoonien eurojen investointi", Suomen Puukerrostalojen toimitusjohtaja Teppo Laurila kertoo.

Investointia ei ole mahdollista tehdä ilman merkittävää tilauskantaa.

Puukerrostalotehtaan avaaminen Hämeenlinnaan näyttää Kevan kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen ansiosta jo melko todennäköiseltä, mutta Laurilan mukaan muita neuvotteluita on yhä käynnissä.

"Toinen samanlainen hankekanta kun on, tehdashanketta voidaan alkaa viedä eteenpäin."

Yhtiön tavoite on, että investointipäätös saadaan tulevana syksynä. Tehtaan pystyttäminen vie sen jälkeen noin puolitoista vuotta, joten jos kaikki etenee toivotusti, tehdas voisi avautua Hämeenlinnaan vuonna 2021.

Laurila kertoo, että moduulien rakentamiseen on tarkoitus käyttää sertifioitua suomalaista puuta. "Myös Lindbäcksin kohteissa käytetään jo nyt myös suomalaisten tavarantoimittajien materiaalia."

Kun moduulitehdas valmistuu, sen tuotannossa työskentelee noin 60 henkilöä ja suunnittelussa ja tukitoiminnoissa noin 20 henkilöä. Lisäksi noin 50 Suomen Puukerrostalojen työntekijää urakoi samaan aikaan yhtiön työmailla.

Suomen Puukerrostalojen toimittamat moduulit ovat kooltaan 3,7 kertaa 9,6 metriä. Ne taipuvat parhaiten tavallisten asuntojen ja erityisryhmien asuntojen, kuten seniori- tai hoivakotien, rakentamiseen.

Keva ja Suomen Puukerrostalot ovat jo listanneet kohteita, joihin ensimmäiset puukerrostalot voisivat tulla. Kohteiden etsintä eri puolilta maata on käynnissä. Tarkoitus on, että ensimmäisiä kohteita aletaan rakentaa ensi keväänä.

Keva pyrkii siihen, että viiden vuoden kuluessa noin kymmenesosa sen asuntosijoituskohteista olisi puurunkoisia.

Kevan kiinteistösijoitusten pääpaino on tähän asti ollut energiatehokkuuden parantamisessa. Kerrostalohankkeen myötä Keva pyrkii pienentämään koko rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.

Keva omistaa noin 3 600 vuokra-asuntoa. Sen suorien kiinteistösijoitusten arvo oli viime vuoden lopussa noin 2,5 miljardia euroa, josta asuntojen osuus oli neljänneksen.