Sellun hinta jatkaa laskuaan – kauppasodan lisäkierrokset tuntuvat

Kari Salonen

Sellun hinnat ovat laskeneet tänä vuonna selvästi viime vuoden huippulukemista. Sellua valmistetaan muun muassa UPM:n Kymin tehtaalla.

Sellun hinta Euroopassa ja Kiinassa on painunut selvästi loppukevään ja alkukesän aikana.

Pitkäkuituinen havusellutonni maksoi Euroopassa juhannuksen alla enää muutaman sentin päälle tuhannen dollarin. Lyhytkuituisen lehtisellun hinta alitti puolestaan 900 dollarin rajan. Huipussaan hinnat olivat viime kesänä, jolloin pohjoisen pitkäkuituisen sellu maksoi noin 1250 dollaria, ja lehtisellu noin 1050 dollaria tonnilta.

Paljon seuratut Kiinan hinnat eivät keväällä nousseet, kuten moni toivoi. Sen sijaan ne kääntyivät uuteen jyrkkään laskuun toukokuun alussa. Pitkäkuituisen sellun hinta on Foexin mukaan nyt alle 600 dollarin, kun vielä huhtikuussa sellusta maksettiin satasen enemmän.

”Huhtikuussa näytti, että hinnat voisivat elpyä, mutta sitten kauppasota sai uusia kierroksia”, sanoo analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Antti Viljakainen.

Kiinassa hintakehitystä painavat edelleen varastotilanne ja talouskasvun hidastuminen. Kartonki- ja paperivalmistajilla ei ole tarvetta ostaa sellua omiin varastoihinsa, kun sitä on nopeasti satamista saatavilla eikä lopputuotekysyntä ole erityisen vahvaa. Lyhytkuitusellun satamavarastojen Viljakainen arvioi olevan nyt varastopäivillä mitattuna tuplasti niin suuret kuin normaalisti.

Kiinan viralliset luvut kertovat teollisuustuotannon kasvun painuneen Kiinassa keväällä viiden prosentin vauhtiin. Myös vähittäiskauppa on rauhoittunut samalle tasolle. Virallisten tilastojen mukaan kaupassa kasvu on ollut yhtä hiljaista viimeksi vuonna 2003. Mitä vilkkaammin vähittäiskauppa käy, sitä enemmän tarvitaan myös laatikoita tavaroiden pakkaamiseen. Taloustilanne vaikuttaa myös pehmopaperin käyttöön.

Sellun hinnat ovat nyt palanneet syksyn 2017 tasoille.

”Lyhyellä tähtäyksellä on vaikea ennustaa, mihin sellun hinnassa mennään. Lasku Euroopassa on yhä mahdollista, koska hintaero Kiinaan on iso. Toisaalta pitkäkuitusellun hinta Kiinassa on painunut jo alle heikompien tuottajien tuotantokustannusten. Hintojen nousu kuitenkin vaatii ylisuurten varastojen sulattelua”, sanoo Viljakainen.

Euroopan ja Kiinan hintaeroa Viljakainen pitää nyt poikkeuksellisen suurena. Käytännössä tasot eivät kuitenkaan ole ehkä aivan niin kaukana toisistaan, sillä Euroopassa yksittäisissä kaupoissa markkinahinnoista voidaan antaa isoja aleprosentteja, jotka eivät heijastu tilastoihin.

Sellun hintakehitystä selittää myös tuotanto. Tänä vuonna sellutuotannossa ei ole Viljakaisen mukaan ollut juurikaan katkoja, joten tarjontaa on ollut yllin kyllin.