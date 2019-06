Paltamoon biotuotetehdasta suunnitteleva KaiCell Fibers käynnistää osakeannin

Paltamon biojalostamohankkeen takana oleva KaiCell Fibers Oy käynnistää suunnatun osakeannin. Samalla yhtiön toimitusjohtaja vaihtuu.

Yhtiön mukaan osakeantiin osallistuu pääosin nykyisistä suomalaisista sijoittajista koottu ydinryhmä. Se vahvistaa yhtiön omistuspohjaa.

Yhtiön mukaan tehdashanke on nyt siirtymässä toteutusvaiheeseen. Osakeanti mahdollistaa yhtiön rakenteen järjestämisen uudelleen ja projektiorganisaation perustamisen.

Samalla toimitusjohtaja Jukka Kantola jättää nykyisen tehtävänsä ja palaa NC Partnering Oy:n johtoon.

Kantolan mukaan suurimmat kivet hankkeen tieltä on käännetty, joten nyt on sopiva vaihe jättää tehtaan toteuttaminen tulevalle organisaatiolle.

"Olen vakuuttunut, että tulevalla organisaatiolla on hyvät mahdollisuudet saattaa KaiCell Fibers investointipäätökseen.”

KaiCell Fibers Oy:n hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun ja sinä aikana toimitusjohtajana toimii Hannu Heikkinen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Eero Suutari.

Kaicellin puolen miljoonan tonnin biotuotetehtaan investoinnin arvo on noin 900 miljoonaa euroa. Yhtiö on aiemmin kertonut, että investointipäätös on mahdollista tehdä ensi vuonna. Yhtiö odottaa saavansa ympäristöluvan vielä tänä vuonna.

Osana yhtiöjärjestelyä NC Partnering Oy ottaa vastuulleen tekstiilikuitu Arbroniin liittyvän kehitystyön.