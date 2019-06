Koneviesti kokeili: Tämä laite viilentää hellemetsurin päätä, mutta ilman tuunausta häiritsevä jyrinä täyttää korvat

Tommi Hakala

Kesällä metsätöissä on usein tukalan lämmintä. Makitan kypärätuulettimella saa viilentävää helpotusta kypärän alle. Tuuletin on asennettavissa useimpiin kypärämalleihin.

Kypärän tuulettuvuuden parantaminen lisäämällä omatoimisesti tuuletusaukkoja on kiellettyä, sillä ylimääräiset reiät kypärän kuoressa heikentävät lujuutta. Somen ihmeellisessä maailmassa on esitelty omatekoisia kypärätuulettimia, joihin virta on otettu radiokuulosuojaimen akusta.

Myös tehdastekoisia kypärätuulettimia on maailman villeillä nettimarkkinoilla näkynyt. Etenkin pölyisiin olosuhteisiin kaivoksiin ja rakennustyömaille on saatavissa niskasuojaan tai kypärän takaosaan liitettäviä akkutuulettimia. Suomessa saatavilla on ainakin Makitan 14,4- ja 18-volttisilla yleisakuilla toimiva kypärätuuletin. Sen avulla saadaan ilman virtausta kypärän sisällä tehostettua. Yleismallisena tuuletin on liitettävissä myös metsätöissä käytettäviin kypäriin. Koneviesti kokeili viime kesän helleaallossa kypärätuulettimen toimintaa.

Makita BCF050 -tuuletin on toteutettu kaksiosaisena. Varsinainen tuuletinosa liitetään kypärään kumiremmillä. Akun sisältävä erillinen virtalähde on varustettu lipareella, jolla se voidaan kiinnittää vyöhön tai taskun reunaan. Näiden yksiköiden välillä on 1,2 metrin mittainen virtajohto, joka on tuulettimen puoleisesta päästä varustettu irrotettavalla liittimellä. Virtakytkin on akun sisältävässä osassa, sen painalluksilla saa valittua kaksi tuuletusnopeutta.

Kun tuuletinosaa kokeiltiin erilaisiin kypärämalleihin, huomattiin heti, että se ei ole yhteensopiva Pfannerin kypärän kanssa. Kyseisen kypärän takaosa ei ole suorareunainen, mistä johtuen tuuletin ei asetu suoraan asentoon. Myöskään kiinnitysremmiä ei saa pysymään lipattomaksi muotoillun kypärän päällä, koska kuulosuojaimissa on sisäpuoliset kiinnikkeet. Ainoa mahdollinen ratkaisu olisi asentaa kypärän kylkiin kaksipuoleisella teipillä erilliset kiinnikelaput.

Muihin varastoista löytyneisiin kypäriin tuuletin asettui hyvin paikoilleen. Kiinnitysremmi asettui hyvin kypärien reunan viereen, kuulosuojainten kiinnikkeiden ja lipan pitäessä sen sopivassa linjassa. Husqvarnan Technical-kypärässä remmi jättää visiirin hieman raolleen, muttei haittaavassa määrin. Tuulettimen asettumista kypärää vasten voi muuttaa mukana tulevalla lisäsäätökappaleella.

Jo ensikokeilu verstaassa kertoi, että tuulettimen ja kypärän yhteensovitus vaati hienosäätöä – nimittäin tuulettimen moottorin tärinä sai kypärän kuoren jyrisemään ja jyrinä kulkeutui kuulosuojainten rungon kautta häiritsevästi korviin asti. Etenkin suuremmalla puhallusnopeudella jyrinä oli niin kova, että radio-ohjelmat saivat taustalleen hammaslääkäristä tutun jurinan.

Ensiapuna asennettiin tuulettimen ja kypärän väliin vahvasta kankaasta vaimennin, joka poisti jyrinän osittain. Lopullinen ratkaisu löytyi rautakaupan huonekaluosastolta: niihin kohtiin tuuletinta, joka ottivat kiinni kypärään, liimattiin tuolin jalkoihin tarkoitetut vaimenninhuovanpalat. Jyrinä saatiin tällä ratkaisulla pienenemään vähemmän häiritseväksi.

