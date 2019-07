Sunilan ligniinistä ryhdytään tekemään puupohjaista hiiltä kännyköiden ja sähköautojen akkuihin – Stora Enso rakentaa koelaitoksen Kotkaan

Sanne Katainen

Stora Enson Sunilan tehdas Kotkassa on valmistanut ligniiniä teollisessa mittakaavassa vuodesta 2015. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 50 000 tonnia.

Stora Enso investoi Kotkaan Sunilan tehtaalle 10 miljoonaa euroa koelaitokseen, missä tuotetaan biopohjaista hiilimateriaalia ligniinistä.

Puupohjaista hiiltä voidaan hyödyntää raaka-aineena akuissa, joita käytetään kuluttajaelektroniikassa, autoteollisuudessa ja suurissa energianvarastointijärjestelmissä.

Ligniinistä valmistettu hiilimateriaali tarjoaisi vaihtoehdon fossiilisille ja louhituille raaka-aineille.

Ligniini on selluloosan ja hemiselluloosan ohella puun pääainesosia.

Sunilan tehtaan ligniinillä voidaan jo korvata fossiilisia ainesosia esimerkiksi liimojen fenolihartseissa.

Uuden investoinnin avulla kokeillaan ligniinin jalostamista tekniseksi hiilimateriaaliksi.

Ligniinistä jalostetaan litiumioniakkuihin kovahiilipohjaisia anodimateriaaleja, jotka vastaavat ominaisuuksiltaan grafiittia, Stora Enso kertoo.

Litiumioniakkuja käytetään muun muassa matkapuhelimissa, sähkötyökaluissa ja sähköautoissa sekä myös teollisuudessa energian varastoinnissa ja sähköverkkojen akkuvarastoinnissa.

Koelaitoksen rakentaminen aloitetaan tämän vuoden loppuun mennessä, ja sen arvioitu valmistuvan vuoden 2021 alussa. Kaupallistamisesta päätetään koetuotannon tulosten arvioinnin jälkeen.

Sunilan tehdas on valmistanut ligniiniä teollisessa mittakaavassa vuodesta 2015. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 50 000 tonnia. Stora Enso on maailman suurin kraftligniinin tuottaja.