UPM teki päätöksen sellujätistä: Uruguayihin rakennetaan yli kaksi miljardia euroa maksava, kapasiteetiltaan 2,1 miljoonan tonnin tehdas

Mustonen Riitta

UPM:llä on Uruguayssa 382 000 hehtaaria omia ja vuokrattuja puuviljelmiä. Niiltä toimitetaan puuta sekä uudelle että Fray Bentosin tehtaalle. Arkistokuva on Fray Bentosin puunhankinnasta.

UPM on tänään tehnyt päätöksen uuden 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaan rakentamisesta Paso de los Torokseen kaupungin lähelle Uruguayn keskiosaan.

Noin 2,7 miljardin Yhdysvaltain dollarin investointi lisää UPM:n sellukapasiteettia yli 50 prosenttia, mikä kasvattaa olennaisesti sekä selluliiketoiminnan kokoa että UPM:n tuloksentekokykyä tulevaisuudessa, UPM:n tiedote kertoo.

Tehdasinvestoinnin lisäksi UPM investoi 350 miljoonaa dollaria satamatoimintoihin Montevideossa ja paikallisiin hankkeisiin Paso de los Toroksessa. Suunnitellun aikataulun mukaisesti tehdas käynnistyisi vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla.

Kilpailukykyisen puunhankintansa, suuren kokonsa, parhaan saatavilla olevan tuotantotekniikkansa ja tehokkaan logistiikkansa ansiosta uuden tehtaan arvioidaan saavuttavan kilpailukykyisen kassakustannustason, eli 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohden. Luku pitää sisällään muuttuvat ja kiinteät kustannukset, puunhankinnan, tehdastoiminnot ja logistiikan päämarkkinoille.

Tehdas asettuukin maailman kilpailukykyisimpien tehtaiden joukkoon ja tarjoaa hyvän tuoton investoinnille eri markkinaolosuhteissa.

“Viimeisen kymmenen vuoden aikana UPM on kasvattanut puuviljelmiään Uruguayssa ja luonut markkinalähtöisesti toimivan selluliiketoiminnan, jolla on laaja asiakaskunta kasvavissa loppukäyttöalueissa. Samaan aikaan olemme johdonmukaisesti parantaneet taloudellista suorituskykyämme ja taseemme on toimialan paras. Nyt olemme siinä asemassa, että voimme tehdä tämän merkittävän päätöksen ja hyödyntää kasvavien markkinoiden mahdollisuuksia kestävällä ja kilpailukykyisellä tavalla“, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Seuraavan kolmen vuoden aikana markkinoille odotetaan vain rajallisesti uutta sellukapasiteettia. Pitkällä aikavälillä sellutuotannon vaatimien kilpailukykyisten ja kestävien puuvarojen arvioidaan rajoittavan uuden kapasiteetin tuloa markkinoille.

Eukalyptuksen saatavuus tehtaalle on varmistettu UPM:n omilta ja vuokratuilta plantaaseilta sekä yhteistyösopimuksin yksityisten maanomistajien kanssa.

UPM:llä on Uruguayssa 382 000 hehtaaria omia ja vuokrattuja puuviljelmiä. Niiltä toimitetaan puuta sekä uudelle että Fray Bentosin tehtaalle.

Tehdas on suunniteltu täyttämään Uruguayn tiukat ympäristövaatimukset sekä kansainväliset standardit ja suositukset uudenaikaisille tehtaille, mukaan lukien viimeisimmän ja parhaana pidetyn teknologian käyttö. Tehtaan ympäristövaikutuksia seurataan laajalla ja läpinäkyvällä valvonnalla.

Alussa tehtaan tuotantokapasiteetti on 2,1 miljoonaa tonnia vuodessa. Ympäristölupaehdot sallivat tuotannon laajentamisen tulevaisuudessa.

Toimiessaan tehdas tuottaa yli 110 megawatin teholla uusiutuvaa sähköä myytäväksi, mikä tarjoaa tasaisen tulolähteen ja vahvistaa Uruguayn energiatasetta.

Alustavat työt rautatien rakentamiseksi on aloitettu ja rautatiekonsortion rahoitusjärjestelyt etenevät, mutta niitä ei ole vielä saatettu loppuun.

UPM on päättänyt rakentaa selluterminaalin Montevideon syväsatamaan. Investoinnin arvo on noin 280 miljoonaa dollaria. Suora raideyhteys tehtaalta uudenaikaiseen syväsatamaan muodostaa tehokkaan toimitusketjun maailmanmarkkinoille. Montevideon syväsatama tarjoaa synergiahyötyjä valtamerikuljetuksissa myös UPM:n nykyiselle toiminnalle, kun sellu voidaan toimittaa täysissä laivoissa päämarkkinoille.

Tehtaan ja sataman lisäksi UPM investoi uuteen asuntoalueeseen Paso de los Torokseen sekä rakentaa väliaikaiset majoitustilat projektihenkilöstölle. Yhtiö myös rahoittaa kunnallisen jätevedenpuhdistuslaitoksen parannuksen ja kaatopaikan kunnostuksen Paso de los Toroksessa.

Tehtaan ulkopuolisten paikallisten investointien arvo on 70 miljoonaa dollaria.

Riippumattomien sosioekonomisten vaikutusarviointien mukaan valmistuttuaan tehtaan arvioidaan kasvattavan Uruguayn bruttokansantuotetta noin kaksi prosenttia ja Uruguayn vuosittaisen viennin arvioidaan kasvavan noin 12 prosenttia, tiedote kertoo.

“Vuosikymmenten ajan Uruguay on osoittanut ihailtavaa pitkäjänteisyyttä kehittäessään toimintaedellytyksiä teolliselle toiminnalle ja rakentaessaan perustaa ulkomaisille investoinneille. Päätöksentekijät ovat osoittaneet kunnioitettavaa määrätietoisuutta rakentaessaan edellytyksiä maan taloudelliselle kehitykselle. Tämä investointi avaa monia uusia mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille ja koulutetulle työvoimalle Uruguayn keskiosissa. Ne hyödyttävät tuhansia uruguaylaisia vuosikymmeniä eteenpäin”, sanoo Pesonen.

Rakennusvaiheen ollessa vilkkaimmillaan tehdasalueella työskentelee noin 6 000 henkilöä. Toiminta-aikanaan tehtaan arvioidaan luovan Uruguayn talouteen noin 10 000 pysyvää työpaikkaa, joista noin 4 000 olisi UPM:n ja sen suorien alihankkijoiden palveluksessa. Noin 600 yrityksen arvioidaan toimivan suoraan tehtaan arvoketjussa.