Euroopan komissio puuttuu metsäkatoon – "800 jalkapallokentän verran metsää hävinnyt tunnissa"

Satu Lehtonen

Metsäkatoa esiintyy erityisesti tropiikissa.

Euroopan komissio julkaisi tiistaina tiedonannon maailmalaajuisen metsäkadon ehkäisemiseksi.

Tiedonannossa mainitaan useita keskeisiä toimenpiteitä metsäkadon torjumiseksi: unionin on vähennettävä "metsäkatojalanjälkeään" lujittamalla kansainvälistä yhteistyötä maiden kanssa, joissa metsäkatoa esiintyy, suuntaamalla rahoitusta kestävän maankäytön tukemiseksi, parantamalla datan saatavuutta ja lisäämällä kohdennettua tutkimusta.

Komission mukaan metsäkadon merkittävimpiä syitä ovat kaupunkien laajeneminen, infrastruktuurin kehittyminen sekä elintarvikkeiden, rehun, biopolttoaineiden, puun ja muiden hyödykkeiden kysynnän kasvu.

Euroopan unioni vastaa noin 10 prosenttia metsäkadosta, koska se tuo metsäkatomaista Eurooppaan muun muassa palmuöljyä, lihaa, soijaa, kaakaota, maissia ja puuta. Jatkossa EU:n tuleekin varmistaa, että tuotantoketjut nojaavat lähteisiin, joissa metsäkatoa ei esiinny.

"Vuosien 1990 ja 2016 välillä 1,3 miljoonaa neliökilometriä metsää on hävitetty. Tämä tarkoittaa, että 800 jalkapallokentän verran metsää on hävinnyt tunnissa. Suurimmat ongelmat ovat tropiikissa", komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sanoo komission tiedotustilaisuudessa.

Metsän hävittäminen johtaa luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen ja vaikuttaa haitallisesti alkuperäiskansojen – usein metsiin nojautuvaan – toimeentuloon.

"Metsät linkittyvät moniin asioihin, kuten ihmisten elantoon ja luonnon monimuotoisuuteen. EU:ssa olemme sidoksissa metsäkatoon tuonnin kautta. Haluamme saada kaupasta kestävämpää, ja lisätä siten metsien määrää globaalisti."

Koska Euroopan komissio vaihtuu loppuvuodesta, uusi tiedonanto ei ole esitä sitovia velvoitteita. Sen odotetaan kuitenkin näkyvän seuraavan komission työskentelyssä.

Kuukausi sitten tehty kauppasopimus EU:n ja Mercosur-maiden välillä on herättänyt arvostelua, koska erityisesti Brasilian sademetsissä metsäkato on edennyt karjan laidunnuksen tieltä vauhdilla.

Kataisen mukaan kauppasopimus antaa EU:lle neuvotteluvaltin vaikuttaa kaupankäynnin vaatimuksiin.

"Brasiliassa on merkittäviä ongelmia metsäkadossa, emmekä halua tehdä tässä kompromisseja. Metsäkatoa on tapahtunut kuitenkin jo ennen kauppasopimustakin. Meidän täytyy valita, haluammeko vahvemman neuvotteluroolin vai vain seurata vierestä. Jatkossa meillä on mahdollisuus vaikuttaa asian tilaan. Lisäksi kauppasopimuksessa on maininta Pariisin sopimukseen."