Stora Enso myy osuutensa Dawangin paperitehtaasta yhteisyritykselleen Huataille – kaupan jälkeen Stora Ensolla ei ole enää paperintuotantoa Kiinassa

Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 140 000 tonnia aikakauslehtipaperia ja muita painopapereita.

Stora Enso

Kauppa Dawangin tehtaasta saataneen päätökseen tämän vuoden aikana ja sillä ei ole merkittävää vaikutusta Stora Enson operatiiviseen liiketulokseen, Stora Enso kertoo.

Stora Enso myy 60 prosentin osuutensa Kiinassa sijaitsevan Dawangin tehtaan osakepääomasta yhteisyrityskumppanilleen Shandong Huatai Paperille, Stora Enson tiedote kertoo.

Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 140 000 tonnia uusiokuidusta valmistettavaa superkalanteroitua (sc) eli kiillotettua aikakauslehtipaperia ja muita painopapereita.

Yhteisyritys Stora Enso Huatai (Shandong) Paper Company Limited operoi Dawangin paperitehdasta Dongyingissa, joka sijaitsee Shandongin maakunnassa Kiinassa.

Kauppa saataneen päätökseen tämän vuoden aikana ja sillä ei ole merkittävää vaikutusta Stora Enson operatiiviseen liiketulokseen, tiedotteessa todetaan.

Kaupan myötä Stora Enson nettovelka pienenee noin 22 miljoonaa euroa ja liikevaihto noin 60 miljoonaa euroa. Kaupan jälkeen Stora Ensolla ei enää ole paperintuotantoa Kiinassa.

”Kymmenvuotisen kumppanuutemme jälkeen uskomme Huatain pystyvän kehittämään Dawangin tehdasta kiinalaisia paperiasiakkaita pitkällä aikavälillä hyödyttävällä tavalla”, sanoo Stora Enson Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horst.

Yhteisyrityskumppani Shandong Huatai Paper Co. Ltd on Shanghain pörssiin listattu yritys, jonka liikevaihto oli viime vuonna 1,89 miljardia euroa. Dongyingin kaupungissa Kiinassa toimivan yrityksen päätuotteita ovat muun muassa sanomalehtipaperi, päällystetty paperi ja offset-paperi.