Kirjanpainajien määrä ylitti epidemiarajan myös Mäntsälän ja Pornaisten mittausalueilla itäisellä Uudellamaalla – Lapinjärvellä yhä selvästi eniten

Markku Rantala

Mäntsälässä 15 000 kirjanpainajan epidemiaraja ylittyi kesän kolmannella mittauskerralla. Kuvassa on kirjanpainajakuoriaisia mitta-astiassa Mäntsälässä perjantaina.

Kuusikoita kiusaavien kirjanpainajien määrä on ylittänyt epidemiarajan Lapinjärven lisäksi myös Mäntsälän ja Pornaisten mittausalueilla itäisellä Uudellamaalla. Jo ennen juhannusta raja rikkoutui Lapinjärvellä.

"Pornaisissa lukema on nyt 17 600, Mäntsälässä 16 600 ja Lapinjärvellä 29 400 kirjanpainajaa", Luonnonvarakeskuksen tutkimusinsinööri Markku Rantala kertoo tämän viikon mittausten tuloksista.

Lapinjärven seudulla on Rantalan mukaan jokseenkin samanlainen tilanne kuin vuonna 2012, jolloin kirjanpainajien määrä mittausalueella nousi yli 30 000:een.

Lapinjärvellä parveilu on ollut runsasta keväästä asti. Toukokuussa mittauslukema oli 7 600, kesäkuussa 11 400 ja heinäkuun mittauksessa 10 400 kirjanpainajaa.

Mäntsälän vastaavat lukemat olivat toukokuussa 5 000, kesäkuussa 7 000 ja nyt perjantaina 4 600.

Epidemiarajaa hätyytellään Elimäellä, missä kirjanpainajia on havaittu kesän aikana yhteensä 14 600. Orimattilassa rajaan on vielä matkaa, sillä siellä mittauslukema on 10 600.

Kirjanpainajat iskevät normaalisti heikkokuntoisiin puihin.

Kun kirjapainajien määrä ylittää epidemiarajan, tuhoja voi joukkoesiintymisen vuoksi syntyä myös terveissä kuusikoissa.

Rantala kerää tietoja 16 mittausalueelta linjan Tammela-Hartola-Punkaharju eteläpuolelta. Yhteensä mittausalueita Suomessa on 36.

Monilla mittausalueilla on tänä kesänä havaittu varsin vähän kirjanpainajia.

"Esimerkiksi Jaalassa oli viime vuonna korkeat lukemat, mutta nyt siellä ollaan noin 3 000 kappaleen määrissä", Rantala kertoo.

Elokuussa tilanne voi vielä Rantalan mukaan muuttua.

"Metsänomistajien kannattaa käydä katsomassa metsiään ja tarkkailla kuusikoiden tilaa."

Yli 20 kuusen tuulenkaato­ryhmät kannattaa korjata kesä­aikaan mahdollisimman nopeasti pois.

Metsätuholaki edellyttää, että metsänomistaja poistaa 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävän osan vahingoittuneista puista laissa mainittuihin määräpäiviin mennessä.

Etelä-Suomessa kesä–elokuussa kaadettu kuusipuutavara pitää kuljettaa pois metsästä 30 päivän kuluessa hakkuusta.

Jos kuusen kaarnan alta paljastuu vastakuoriutuneita kirjanpainajien aikuisia, voi torjunta vielä onnistua, kun kirjanpainajien asuttamat puut poistetaan.

Jos puut ovat ehtineet jo kuolla ja kuivua, niitä ei kannata kerätä pois, vaan jättää lisäämään metsän monimuotoisuutta.

Kirjanpainajien jättämillä puilla voi olla arvoa, koska niissä voi kehittyä kirjanpainajien luontaisia vihollisia kuten muurahais- ja konna­kuoriaisia.