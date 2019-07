Mechelininkadun lehmus löysi uuden elämän kellojen muodossa

Aarni

Kaadetuista kaupunkipuista tehdyillä tuotteilla on kova kysyntä, sillä puut merkitsevät ihmisille paljon.

Helsingin Mechelininkadulta vuosina 2017 ja 2018 kaadetuista lehmuksista osa on saanut uuden elämän erilaisten tavaroiden muodossa. Suomalainen puurannekellojen valmistaja Aarni on tehnyt yhdestä Mechelininkadun lehmuksesta 300 kellon erikoiserän.

Aarnin yhden perustajajäsenen Samuli Koivistoisen mukaan kellojen menekki on ollut erittäin hyvä.

"Kellot rupeavat olemaan kahdessa viikossa loppuunmyyty", Koivistoinen kertoo.

Moni kellon ostaja onkin Helsingistä ja halunnut kellon entisen tai nykyisen kotikatunsa puusta.

Aarni on pitkään käyttänyt kelloissaan suomalaisia puita, kuten jalavaa, saarnia, tammea ja visakoivua, mutta puistopuiden käyttö on tuore idea. Mechelininkadun kellot olivat Aarnin ensimmäinen katupuista tehty erikoiserä, mutta lisää on suunnitteilla.

"Kyllä meitä jatkossa kiinnostaa käyttää Helsingistä ja muistakin kaupungeista tuommoisia arvokkaita kaupunkipuita, mihin liittyy paljon tarinoita ja muistoja ihmisille. Ikään kuin tuoda niille uusi elämä tätä kautta", Koivistoinen sanoo.

Aarnin lisäksi Mechelininkadun lehmuksista puuesineitä on tehnyt Helsingin kaupungin kuntouttavan työtoiminnan Uusix-verstas.

Lehmukset kaadettiin kadunkorjaustöiden vuoksi. Helsingin kaupungin puuasiantuntija Juha Raision mukaan puiden kunto olisi mahdollistanut niiden säilymisen vielä 10–20 vuotta.

Lehmusten poisto aiheutti ärtymystä asukkaissa, joille puut olivat tärkeitä.

"Kyllä puut herättävät ihmisissä tunteita ja se kertoo, että yleisö välittää puista. Se pitää ottaa positiivisella tavalla", Raisio sanoo.