Männyn yhdisteitä voitaisiin käyttää tulehdussairauksien hoitoon

Luonnon yhdisteitä on vielä paljon tutkimatta, vaikka niillä voi olla paljon käyttömahdollisuuksia.

Pekka Fali

Stilbenoidit kuuluvat samaan yhdistelmäryhmään kuin pinosylviini, jonka on todettu suojaavan mäntyä taudinaiheuttajilta.

Männyn oksauutteen yhdisteillä on havaittu olevan tulehduksia hoitavia ominaisuuksia. Näitä yhdisteitä voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa tulehduslääkkeiden kehittämisessä.

Havainto käy esiin proviisori Mirka Laavolan väitöskirjasta.

"Havaitsimme männystä eristetyillä stilbenoidiyhdisteillä, pinosylviinillä ja monometyylipinosylviinillä, olevan tulehdusta estäviä vaikutuksia solumalleissa ja hiirissä", kertoo Laavola.

"Lisäksi yhdisteillä oli hyödyllinen vaikutus ihmisen rustossa vallitsevaan anabolisten ja tulehdusta voimistavien sekä katabolisten rustoa hajottavien yhdisteiden tasapainoon, mistä voisi olla hyötyä kehitettäessä lääkkeitä nivelrikon hoitoon."

Elimistö puolustautuu tulehdustilalla taudinaiheuttajia ja kudosvaurioita vastaan.

Tämän hetkiset hoidot tulehdussairauksiin eivät paranna sairauksia, vaan lievittävät vain oireita.

Tulevaisuudessa on tarvetta tulehduslääkkeille ja -hoidoille, jotka rauhoittavat haitallisia tulehduksia häiritsemättä kuitenkaan immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.

Männyn uutteita on käytetty perinteisessä lääketieteessä ennenkin tulehdussairauksien hoitoon. Myös pajun salisiinista kehitettiin aspiriinia jo yli sata vuotta sitten.

Puiden sisältämien biokemikaalien vaikutuksia ei kuitenkaan tunneta vielä hyvin.

"Vaikka biologiset lääkkeet ovat nykyään nopeimmin kasvava lääkeryhmä, suurin osa markkinoilla olevista lääkkeistä ja noin puolet uusista lääkkeistä on kemiallisia pienimolekyylisiä yhdisteitä. Näistä lähes puolet pohjautuu luonnon yhdisteisiin. Luonnossa on yhä paljon tutkimatonta potentiaalia, joka tulisi muistaa, etenkin kun uusien hyväksyttyjen lääkkeiden määrä on ollut laskussa jo pitkään", Laavola toteaa.

Laavolan väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopistossa 16. elokuuta.

