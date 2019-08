Kaksi puuta käsi kädessä? Mäntyjen outo kasvuhäiriö ilahduttaa Lammilla, mutta oikeasti puut varastavat toisiltaan

Lammilla kasvavan mäntykaksikon oksat ovat sulautuneet yhteen.

Turenkilainen Harri Niemi on hämmästellyt lenkkipolkunsa varrella Lammilla kasvavaa erikoista mäntyparivaljakkoa. Puiden oksat ovat ajan saatossa kasvaneet yhteen, ja näyttää aivan kuin kaksi puuta seisoisi käsi kädessä.

Ilmiö ei ole tavaton, vaikka harvinainen näky onkin, sanoo luontotoimittaja Seppo Vuokko.

Hänen mukaansa tapahtumien kulku on ollut seuraava: "Talvella tuuli on heilutellut lähekkäin kasvavia puita, jolloin oikeanpuoleisen puun oksa on kihnuttanut toisen puun runkoa niin, että sekä oksasta että rungosta on kuori kulunut pois. Kesällä haavaan syntynyt uusi solukko on sitonut yhteen oksan ja rungon."

Myöhemmin oksan kärki on kuollut, mutta veden ja ravinteiden virtaus on jatkunut vasemman puoleisen puun rungosta oksan kautta naapurille.

"Runkohan on liitoskohdan yläpuolella vankempi kuin alempana. Oikeanpuoleinen puu taas menettää ravinteita naapurille. Latvuksesta juuristoon palaavien ainevirtojen suhteen tilanne on päinvastainen: oikealla kasvavan puun juuristo saa ravintoa kahdesta latvuksesta", Vuokko selittää.

Ääritapauksessa voi käydä niinkin, että toisen puun latvus kuolee, ja syntyy puu, jossa on yksi latvus mutta kaksi juuristoa; puu seisoo ikään kuin kahdella jalalla.

