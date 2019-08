MTK: Suomessa vähemmän metsäpaloja kuin maailmalla – tehokas metsänhoito torjuu tuhoja

MTK:n mukaan metsätuhoja tapahtuu erityisesti alueilla, joilla metsänomistus on epäselvää ja metsien kestävä hyödyntäminen alkeellista.

Hanne Manelius

MTK:n mukaan metsien aktiivinen uudistaminen, taimikoiden hoito, oikea-aikaiset harvennushakkuut ja lannoitus lisäävät kasvua, hiilensidontaa ja kestävän puunkäytön mahdollisuuksia.

MTK:n metsäjohtokunta muistuttaa tiedotteessa, että metsät hillitsevät ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos kasvattaa riskiä metsätuhoihin, ja maailmassa on tänäkin vuonna palanut metsää moninkertaisesti Suomen metsien pinta-alan verran. Lisäksi ilmastonmuutos on näkynyt vanhojen metsien hyönteistuhoalttiutena erityisesti Keski-Euroopassa.

Laajat metsäpalot ovat riehuneet niin Brasiliassa kuin muualla maailmalla. Erityisesti tuhoja sattuu alueilla, joilla metsänomistus on epäselvää ja metsien kestävä hyödyntäminen alkeellista. MTK:n metsäjohtokunnan mukaan metsätuhoja ehkäistään sillä, että metsien omistus- ja käyttöoikeudet on selkeästi määritelty. Lisäksi metsien tuottamalla puulla tulisi olla omistajalleen arvoa.

Ilmastonmuutos lisää metsätuhojen riskiä myös Suomessa. MTK:n tiedotteen mukaan Suomessa on pystytty välttämään erilaisia metsätuhoja aktiivisella metsänhoidolla. Viimeisen 40 vuoden aikana metsien puuvaranto on 1,5 kertaistunut ja metsien vuotuinen kasvu noussut 71 miljoonasta kuutiometristä nykyiseen 107 miljoonaan kuutiometriin. Jatkossa kestävä metsänhoito on vielä entistäkin tärkeämpää.