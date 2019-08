Taloussanomat: Antti Herlinillä yli 10 000 hehtaaria metsää – katso lista suuromistajista

Viidellä on yli 5 000 hehtaarin metsäomistus. Sadalla suurimmalla metsänomistajalla on jokaisella yli tuhat hehtaaria.

Sanne Katainen

Suomen suurin metsänomistaja Antti Herlin kasvattaa myös lihakarjaa.

Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja, kertoo Taloussanomat.

Herlinin metsäomaisuus on lehden selvityksen mukaan 10 273 hehtaaria. Niistä 1 263 hehtaaria on hänen henkilökohtaisessa omistuksessa ja nämä metsät sijaitsevat pääosin Kirkkonummella. Herlinillä on lisäksi yli 9 000 hehtaaria yritysomistuksen kautta.

Herlinin asianhoitajan mukaan Herlin on valmis hankkimaan lisää metsää, jos sopivia kohteita löytyy.

Toiseksi suurin metsänomistaja on ulkomailla asuva Anna Huijala. Hänellä on 8 898 hehtaaria pääasiassa Lapissa.

Kolmantena listalla on saunayhtiö Harvian entinen toimitusjohtaja Pertti Harvia. Hänellä on 6 721 hehtaaria ja hänen siskollaan Irma Harvialla 3 362 hehtaaria. Irma Harvia on listalla kahdeksantena.

Metsäomaisuuden arvoa on vaikea arvioida. Erot maan eri osien välillä ovat suuret. Neljänneksi suurin metsänomistaja Componentan toimitusjohtaja Harri Suutari arvioi oman 5 274 hehtaarin omaisuutensa arvoksi noin kymmenen miljoonaa euroa.

Se on suurin piirtein sama summa, jonka hän on metsään sijoittanut. Suutari myy puuta koko ajan.

"Metsän kasvu on tuossa pinta-alassa arvoltaan suurin piirtein 300 000–350 000 euroa vuodessa. Kymmenestä miljoonasta 300 000–400 000 ei ole älyttömän suuri tuotto, kiinteä varallisuus on pienituottoista mutta vakaata pitkässä juoksussa", Suutari pohti Ilta-Sanomien haastattelussa.

Hänen metsät ovat pohjoisessa, jossa kasvutuotto on etelää pienempi.

Kymmenen joukossa ovat myös Ari Vastamäki (4 730 hehtaaria), Reijo Rautio (3 842), Yrjö Laakkonen (3 837), Jari Stenberg (3 319) ja Sture Udd (2 927).

Listaus sadasta suurimmasta metsänomistajista perustuu Maanmittauslaitoksen kiinteistörajakartta-aineistoon. Metsien sijaintia aineisto ei kerro.

Taloussanomien juttu.