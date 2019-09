Saksan puumarkkinat sekosivat tuhoista: Runkoja viedään jopa Kiinaan asti konteissa

Kimmo Haimi

Saksan metsistä 80 prosenttia on sekametsiä, kertoo Aljoscha Requardt Saksan maatalousministeriöstä.

Myrskyjen, kuivuuden ja kirjanpainajien tuhoamaa metsää on Saksassa noin 120 000 hehtaaria. Ylimääräistä puuta on tulvinut markkinoille 70 miljoonaa kuutiota. Puun myyntitulot eivät välttämättä kata edes korjuun kustannuksia, eikä kaikelle puulle löydy ostajaa, Aljoscha Requardt kertoo.

Yksityismetsiä avustavat metsäviranomaiset ovat ylikuormittuneita. Saksin osavaltiossa Bundeswehr eli puolustusvoimat on valjastettu puunkorjuuseen ja kuljetukseen. Myös metsäpaloja on ollut tavallista enemmän.

Viennistä on vähän apua, sillä metsätuhojen kanssa painitaan naapurimaissakin. Runkopuuta on viety Kiinaan konteissa. Sitä ei ole aiemmin tehty muuten kuin erityisen arvokkaalle puulle.

”Sekään ei ole suuren mittakaavan ratkaisu. Nyt keskustellaan, voitaisiinko osa tuhometsistä jättää pystyyn. Kun puu on kuivunut, siitä ei aiheudu riskiä.”

Requardtin mukaan nykyistä tilannetta on verrattu 1980-­luvun metsäkuolemiin, jotka johtuivat ilmansaasteista. Nyt metsien vihollinen on aiempaa arvaamattomampi, sillä ilmastonmuutosta ja äärimmäisiä säätiloja on mahdotonta ennakoida. Kukaan ei tiedä, onko kuivuus uusi sääntö vai poikkeus.

Ympäristöväki on syyttänyt tuhoja yksipuolisen metsätalou­den kautta itse aiheutetuksi. Kuivuudesta on kärsinyt kuitenkin myös pyökki, jota viime vuosikymmeninä on suosittu luontaisena puulajina aiempien istutuskuusikoiden sijaan. Yllättäen parhaiten on pärjännyt douglaskuusi. Pohjoisamerikkalaista puulajia on viljelty Saksassa jo vuosikymmeniä.

Requardt osallistui EU:n metsäpäällikkötapaamiseen Suomessa maanantaina ja tiistaina.