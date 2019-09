Maastopalot raivoavat Australian itäosissa – pitkä kuivuus taustalla

Kuvakaappaus

BC:n uutiskuva viime perjantailta on Brisbanen eteläpuolelta Canungasta Queenslandista.

Kevään lämpöaalto sytytti Queenslandin ja New South Walesin osavaltioissa viikonloppuna satoja maastopaloja. Ajankohta on poikkeuksellisen varhainen, sillä Australian itäosissa kesä ei ole vielä alkanut.

Pelastusviranomaisten verkkosivustojen mukaan New South Walesissa on neljässä suuressa palossa tuhoutunut noin 115 000 hehtaaria, eikä tulta ole saatu taltutettua. Queenslandissa tuli on irti useissa eri paikoissa.

Viranomaiset pelkäävät tilanteen pahenevan edelleen, sillä kesän kuumimmat kuukaudet ovat vasta edessä.

Australian ilmatieteen laitoksen tutkija Andrew Watkins toteaa, että taustalla on ennätyslämmin talvi, minkä vuoksi haihtuminen on maan itäosissakin ollut runsasta. Sekä maaperä että kasvusto ovat siten kuivia.

Kaksi edeltävää vuotta ovat kokonaisuutena olleet hyvin kuivia.

Pitkien ennusteiden mukaan sää jatkuu maan itäosissa keskiarvoja lämpimämpänä ja sadannan uskotaan jäävän keskimääräistä vähemmäksi ainakin tammikuulle asti, hän kertoo ABC:n uutisessa.

Ilmastoasiantuntijoiden mukaan Intian valtameri on ollut normaalia viileämpi, minkä vuoksi Australian mantereen yli liikkuvat tuulet ovat kulkeneet normaalia pohjoisempaa reittiä ja ne ovat olleet tavallista voimakkaampia. Tämä on lisännyt maastopalojen voimaa, kun ne ovat jossain syttyneet.

Toistaiseksi paloissa ei ole raportoitu kuolleen ihmisiä, mutta useita kiinteistöjä on menetetty.

ABC:n uutinen