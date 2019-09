Onko tässä Suomen kansallissieni? – Kantarelli keräsi suurimman äänipotin Marttojen äänestyksessä

Jaana Kankaanpää

Kantarelli on erityisesti suomalaisten suosiossa. Esimerkiksi Ruotsissa sitä käytetään paljon vähemmän.

Martat käynnistivät elokuussa yleisöäänestyksen Suomen kansallissienestä yhdistyksen sienipäivän- ja viikon kunniaksi.

Ylivoimaiseen voittoon kiri kantarelli, joka sai noin 40 prosenttia äänistä. Äänestykseen osallistui noin 2 500 ihmistä.

Toisiksi eniten ääniä saivat herkkutatti, haaparousku ja suppilovahvero, kukin noin 15 prosenttia. Äänestyksen tulokset julkaistiin tänään Helsingin Senaatintorilla pidetyssä Marttatori-tapahtumassa.

"Moni asia puhuu keltavahveron eli kantarellin valinnan puolesta. Kantarelli on kaunis ja helposti tunnistettava sieni, mikä tekee siitä hyvin turvallisen sienen myös aloittelevalle sienestäjälle. Se on kesäsienistä ensimmäisiä ja yleensä runsassatoinen. Sillä on myös sienistä ehkä kaikkein pisin satokausi", toteaa Marttaliiton sieniasiantuntija Arja Hopsu-Neuvonen Marttaliiton tiedotteessa.

Kantarellia esiintyy koko maassa. Vaikka se on harvinaisempi Pohjois-Suomessa, sitä esiintyy aina Tunturi-Lappia myöten.