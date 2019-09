Lehti: Luke lopettaa Parkanon tutkimusaseman

Erkki Oksanen / Luke

Johanna Buchertin mukaan Parkanon tutkimusasema lopetetaan, mutta aika taulu on vielä auki.

Luonnonvarakeskus siirtää tutkimustoiminnan ja laboratorion pois Parkanosta. Asiasta kertoi Aamulehti.

Luken pääjohtaja Johanna Buchert toteaa, että nyt käynnissä olevat tutkimushankkeet jatkuvat myös Parkanossa loppuun asti. Sen jälkeen edessä on siirtyminen Espoon Otaniemeen ja Jokioisiin.

Niihin keskitetään biomassan ja suometsien tutkimus.

Kyse on sekä säästöistä että siitä, että tutkimustoiminta on muuttunut. Tutkijat ovat entistä enemmän monipaikkaisia eri puolilla Suomea.

" Ketään ei irtisanota, sillä työntekijöille tarjotaan tehtävät uudessa sijoituspaikassa. Laboratoriot keskitämme Ouluun, Jokioisiin, Joensuuhun ja pääkaupunkiseudulle, jotta laitteistot ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä", Buchert kertoo.

Parkanoa on ajettu hitaasti alas jo pitemmän aikaa. Siellä on enää noin 20 työntekijää. Luken virallisessa tilastossa luku on alle 10.

Parkanoon saattaa jäädä kenttätukikohta, sillä Parkanossa, Kihniössä ja Karviassa huomattava määrä koealoja. Ne ovat Metsähallituksen omistuksessa.

"Toiminnan tehostaminen on välttämätöntä, että Luke pystyy viemään tukimuksellisesti eteenpäin luonnonvarataloutta ja biokiertotaloutta, joiden avulla tuotetaan samalla ratkaisuja ilmastonmuutokseen", Buchert linjaa Aamulehdessä.