Tunnistatko nämä lehtipuut? MT:n visassa 14 kuvaa puista lehtiasuissaan

1. Mikä puulaji on kuvassa?

Testissä on mukana 14 lehtipuulajia, joista yksi ei kasva Suomessa luonnonvaraisena. Kokeile, miten hyvin lajitietous on hallussa!

Suomen luonnossa kasvaa noin 35 puulajia, joista valtaosa on lehtipuita. Kun puissa on lehdet, niiden tunnistaminen on kohtuullisen helppoa. Vaikeimmatkin lajit erottaa toisistaan muutamalla niksillä.

MT:n visassa on mukana 13 Suomen luonnossa esiintyvää puulajia ja yksi vain puistoista löytyvä. Käy kokeilemassa, miten sinä pärjäät!