Polttopuut kannattaa tuoda sisälle aikaisintaan pari päivää ennen käyttöä – sieni-itiöt voivat heikentää huoneilmaa

Hiukkaspäästöjen minimoimiseksi on tärkeää, että puut poltetaan kuivina. Päivä-pari sisätiloissa riittää.

Polttopuita kannattaa tuoda sisälle kerrallaan vain pieni määrä. Lehtikuva / Ritva Siltalahti

Polttopuita ei kannata säilyttää sisätiloissa pidempiaikaisesti, tähdentävät puunpolton vaikutusten asiantuntijat. Puut on syytä tuoda sisälle vasta 1–2 päivää ennen käyttöä, koska niissä olevat sieni-itiöt voivat heikentää huoneilmaa.

"Itiöiden riski polttopuissa on tiedetty jo pitkään, mutta asia ei ole ollut kovinkaan paljon esillä. Sisäilmaan liittyvät sairaudet, kuten astma, ovat yleistyneet. Siitäkin syystä suositamme, että sisälle tuodaan kerrallaan vain pieni määrä polttopuuta, jotka sitten poltetaan muutaman päivän päästä", sanoo projektipäällikkö Minna Kuusela Työtehoseurasta (TTS).

Puunpolttoon liittyvää Kuivaa asiaa -hanketta luotsaava Kuusela sanoo, että alttiita sieni-itiöiden aiheuttamille oireille ovat astmaatikkojen ohella esimerkiksi lapset.

Riskit on syytä nostaa esiin myös eräiden sisustustrendien vuoksi, täydentää ilmansuojelun asiantuntija Outi Väkevä Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY).

"Uuden sisustusidean mukaan huoneen kokonaisesta seinästä tehdään puuklapien teline. Se voi näyttää hauskalta, mutta polttopuissa olevat mikrobit ja itiöt saattavat aiheuttaa terveysoireita", Väkevä varoittaa.

Turun kaupungin ilmansuojeluasiantuntija Petra Sainisto muistuttaa, että polttopuun kyydissävoi tulla huoneeseen muutakin.

"Koska puu on elävää materiaalia, siinä saattaa olla esimerkiksi hyönteisiä."

Hyönteisistä jotakuinkin ikävin polttopuiden asukki on lude. On loogista, että klapeissa saattaa vaania luteita: lude on luonnossa lepakoiden loinen, ja lepakot asuvat kernaasti liiterien ullakoilla.

Asiantuntijat eivät kuitenkaan kehota kantamaan puita suoraan ulkoa takkaan tai kiukaan pesään.

"Ulkona polttopuissa on aina jonkin verran kosteutta. Se on hyvä kuivattaa sisällä pois", Sainisto linjaa.

Hiukkaspäästöjen kannalta on hyvin tärkeää, että puut poltetaan vasta kuivina ja muutenkin oikealla tavalla.

"Päästöissä on monikymmenkertaiset erot riippuen sitä, poltetaanko puut oikein vai väärin. Ensimmäinen pesällinen on syytä sytyttää päältä tai ainakin yläosasta, ei alimmaisista puista lähtien. Pesää ei myöskään pidä täyttää puilla kokonaan vaan puolivälin tienoille", Väkevä opastaa.