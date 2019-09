Suomi on tiukassa suojelussa metsäalassa Euroopan ykkönen – muissa maissa suojelualueilla on sallittu erilaisia metsänkäsittelytoimia

Noin 85 prosenttia Suomen suojelluista metsä- ja kitumaista on valtion mailla.

Jarmo Palokallio

Suomi on tiukasti suojellulla metsämaalla Euroopan ykkönen.

Metsien suojeluala painottuu edelleen pohjoiseen, kertoo Luonnonvarakeskus. Tiukasti suojellulla metsäalalla mitattuna Suomi on Euroopan ylivoimainen ykkönen.

Tämän vuoden alussa Suomessa oli suojeltua metsä- ja kitumaata yhteensä 2,88 miljoonaa hehtaaria. Siitä tiukasti suojeltua metsämaata, jolla ei harjoiteta lainkaan metsätaloutta, oli 1,21 miljoonaa hehtaaria eli kuusi prosenttia metsämaan kokonaispinta-alasta.

Metsien suojeluaste vaihtelee paljon alueittain, lähes 80 prosenttia metsä- ja kitumaan suojelualueista sijaitsee Pohjois-Suomessa.

Noin 85 prosenttia suojelluista metsä- ja kitumaista on valtion mailla. Yksityismetsien suojelukohteiden suhteellinen merkitys kasvaa etelää kohti siirryttäessä

Valtaosa Suomen tiukasti suojelluista metsistä sijaitsee luonnonsuojelulain nojalla perustetuilla luonnonsuojelualueilla ja suojeluohjelmissa luonnonsuojelualueiksi perustettavaksi varatuilla alueilla sekä erämaa-alueilla. Näillä alueilla ei harjoiteta lainkaan metsätaloutta.

Tiukasti suojeltua metsämaata on Suomessa enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa.

Monissa muissa maissa suojelualueilla on sallittu erilaisia metsänkäsittelytoimia. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa suurin osa suojelualueista on sellaista, joilla on sallittu vähäinen metsätalouden harjoittaminen.

Joissakin maissa suojelualueilla taas tehdään aktiivisesti työtä luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Näin on esimerkiksi Espanjassa, Saksassa ja Ranskassa.