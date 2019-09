Puukaupan hiipuminen huolestuttaa Versowoodin Ville Kopraa: "Tuulta on vaikea sahata"

Jarmo Palokallio

Ville Kopra toivoo puurakentamisen lisäämistä ja teollisuuden kilpailukyvyn paranemista.

"Olen huolestunut puukaupasta. Monilla meidän hankinta-alueilla puun tarjonta ja hakkuut ovat jääneet jopa puoleen vuoden takaisesta", totesi Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra tänään lauantaina Riihimäellä.

Yhtiön tilinpäätöksen esitellyt Kopra nosti esiin, että tänä vuonna puukaupassa ei ole nähty yhtään miljoonan kuutiometrin viikkoa. Yleensä niitä on ollut useita.

"Havutukin hinta on edelleen hyvällä tasolla 60 eurossa. Puukaupan pitäisi muutenkin käydä tasaisesti suhdanteista huolimatta, koska tuulta on vaikea sahata."

Puuta yhtiö hankki kesäkuun loppuun päättyneellä tilikaudella 3,4 miljoonaa kuutiota. Siitä vastasi oma 50 hengen hankintaorganisaatio.

Versowoodin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvänä. Tulosta syntyi etenkin tilikauden alussa eli viime vuoden syyskesällä.

Kopran mukaan sahatavaran keskihinta kävi vuosi sitten korkeammalla kuin kertaakaan viimeisen 10 vuoden aikana. Tämän vuoden puolella sahatavaran kysyntä heikkeni ja hinnat laskivat.

Sahatavaran hyvä kysyntä siivitti Versowoodin liikevaihdon 4 prosentin kasvuun, mutta tulosta söi kantohintojen nousu viime vuoden syksyllä.

"Tilikauden loppupuolella tukin kantohinnat laskivat kohtuullisesti, mikä kompensoi osittain myyntihintojen laskua ja piti kannattavuuden suhteellisen hyvällä tasolla."

Kopran mukaan sahatavaran hinta on pudonnut 30 eurolla kuutiolta. Se edellyttäisi puun hintaan 15 euron laskua, mikäli kannattavuus halutaan pitää samana.

Nyt sahat ovat jälleen tilanteessa, jossa tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Se on selvää, että Kiinasta lähtenyt epävarmuus sahatavaramarkkinoilla jatkuu.

"Asiakkaat tilaavat varovaisemmin ja lyhyemmällä frekvenssillä kuin aikaisemmin. Toimitusmäärät ovat toistaiseksi olleet hyvällä tasolla, mutta kysynnän ennustaminen pitemmällä horisontilla on vaikeaa", Kopra totesi.

Versowoodin kannattavuutta päättyneellä tilikaudella tuki merirahtien lasku. Konttien saatavuuskin pysyi hyvänä.

Ilmastokeskustelu on ahdistanut ja osin myös ihmetyttänyt Kopraa. Toisaalta hän näkee hiilikeskustelun avaavan sahoille myös mahdollisuuksia.

"Ilmastokeskustelu on ollut ikävän mustavalkoista. Metsien hakkuu on ilmastoteko ja puurakentaminen on ratkaisu, ei ongelma", Kopra totesi.

"Hakkuiden vähentäminen Suomessa siirtää teollisuuden jonnekin muualle. Silläkö maailma pelastuu? Vai pitäisikö puutuotteet kuitenkin valmistaa siellä, missä toimitaan kestävästi ja vastuullisesti."

Kaikkineen Kopra toivoo hiililaskentaa näkyvämmäksi osaksi myös puurakentamista.

"Metsien kykyyn sitoa hiiltä on kiinnitetty paljon huomiota viime aikoina, sen sijaan vähemmälle huomiolle on jäänyt rakennetun puun rooli hiilivarastona."

Kopra muistutti myös, että päättyneellä tilikaudella Versowoodin liikevaihdosta enemmän kuin kolme neljäsosaa jäi maakuntiin. Pelkästään kantorahaa yhtiö maksoi 192 miljoonaa euroa.

Tulosinfon jälkeen yhtiön Riihimäen tehtaalla pidettiin avoimia ovia. Kopra odotti paikalle jopa 1400 kävijää.

"Aiemmin nämä tapahtumat ovat olleet viikolla. Silloin ne ovat keränneet paljon koululaisia. Tänään koululaisia on tulossa vähemmän"; Kopra laski.