Katso videot: Näillä kolmella ohjeella mittaat taimikon tiheyden, puuston harvennustarpeen ja puun pituuden

Digitaalisuus on ottanut yhä enemmän jalansijaa metsäalalla. Myös metsävaratieto on tarkempaa kuin koskaan aiemmin. Siitä huolimatta metsänomistajan on hyvä osata muutama nopea ja helppo käytännön mittaus.

Metsäkeskuksen metsän- ja luonnonhoidon asiantuntija Jukka Loikala näyttää kolmella eri videolla, miten mitataan taimikon tiheys, puuston pohjapinta-ala ja puun pituus, ja mitä välineitä kuhunkin mittaukseen tarvitaan. Viimeisen videon lopussa Loikala opastaa, miten mittaustulosten ja Tapion maastotaulukoiden avulla määritetään puuston harvennustarve tai runkojen tilavuus hehtaarilla.

1. Taimikon tiheys

2. Puuston pohjapinta-ala

3. Puun pituus