Lari Lievonen

Metsä Boardin tehdas Simpeleellä.

Metsä Groupiin kuuluva kartonkiyhtiö Metsä Board on antanut myönteisen tulosvaroituksen. Heinä-syyskuun vertailukelpoinen liiketulos on nousemassa paremmaksi kuin ennakoitiin. Yhtiö arvioi aiemmin, että kolmannen neljänneksen liiketulos heikkenisi verrattuna toiseen neljännekseen. Tulos on kuitenkin nousemassa hiukan paremmaksi.

Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli 41 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan nyt olevan noin 42 miljoonaa.

Yhtiön mukaan heikentyneen makrotalouden kielteiset vaikutukset jäivät lopulta odotettua pienemmiksi. Kartonkitoimitukset olivat heinä-syyskuussa edellistä neljännestä korkeammat ja hinnat pysyivät vakaina. Lisäksi puukustannukset jäivät hieman odotettua alhaisemmiksi.

Koko vuoden tuloskehitystä painaa edelleen markkinasellun alhainen hinta. Kartonkiliiketoiminnan arvioidaan pysyvän vakaana, mutta viimeisen vuosineljänneksen toimitusmääriin saattaa vaikuttaa kausivaihtelu, kun joulukuu jää hiljaisemmaksi.

Metsä Board julkistaa seuraavan osavuosikatsauksensa 31. lokakuuta.